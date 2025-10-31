HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cảnh sát ngăn đường vào khu tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Hàng chục cảnh sát thuộc nhiều lực lượng đã tiến hành ngăn đường, thực hiện nhiệm vụ tại khu phố có nhiều tiệm vàng lớn nhất ở Thanh Hóa

Sáng nay 31-10, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, hình sự của Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an phường Hạc Thành đã thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để thực thi nhiệm vụ.

Cảnh sát ngăn đường vào khu tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 1.

Hàng chục cảnh sát ngăn đường, thực thi nhiệm vụ trên con phố có nhiều tiệm vàng nổi tiếng nhất xứ Thanh

Theo quan sát, khu vực được lực lượng công an ngăn đường, phong tỏa trên phố Lê Hoàn giao cắt với đường Tống Duy Tân và Hàng Than, là nơi tập trung nhiều tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, việc phong tỏa đoạn đường này vẫn đang được thực hiện, phía trong, rất nhiều cảnh sát có mặt phía trước và bên trong các tiệm vàng.

Cảnh sát ngăn đường vào khu tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 2.

Cảnh sát căng dây ngăn đường, thực thi nhiệm vụ

Hiện chưa rõ lực lượng công an phong tỏa, thực thi nhiệm vụ tại đây là gì, nhưng sự việc đã gây sự chú ý cho người dân địa phương. Bởi, tuyến phố Lê Hoàn là con đường sầm uất nhất tỉnh Thanh Hóa, nơi tập trung rất nhiều của hàng lớn, đặc biệt là các tiệm vàng có tiếng.

Cảnh sát ngăn đường vào khu tiệm vàng lớn nhất xứ Thanh - Ảnh 3.

Rất đông người dân đứng trên phố Lê Hoàn xem lực lượng công an làm nhiệm vụ.

 

Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

Nhiều cảnh sát phong tỏa, xuất hiện tại nhà 1 doanh nhân có tiếng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Hàng chục cảnh sát xuất hiện, thực hiện phong tỏa tại nhà một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh chợ tại Thanh Hóa

Hàng chục cảnh sát phong tỏa, khám xét nhà 1 dân anh chị không kém Tuấn "thần đèn" ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Cảnh sát xuất hiện, thực hiện phong tỏa khám xét nhà của 1 dân anh chị có số má không kém gì trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" ở Thanh Hóa

Hành vi phi pháp tại một tiệm vàng ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Kiểm tra một tiệm vàng ở Đà Nẵng, lực lượng an ninh kinh tế phát hiện hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, thu giữ lượng tiền quy đổi hơn 2 tỉ đồng.

