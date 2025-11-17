Cảnh tỉnh từ phiên tòa giả định về bạo lực xuất phát từ mạng xã hội

Sáng 17-11, UBND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN phường Xuân Hòa, TPHCM phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TPHCM và Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực xuất phát từ mạng xã hội.



Chương trình thu hút đông đảo học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Diệu tham dự.

Phiên tòa giả định thu hút đông đảo học sinh tham gia

Mở đầu, học sinh cùng đại biểu xem tiểu phẩm "Cái giá của sự nóng giận". Tiểu phẩm giúp người xem hình dung một tình huống bạo lực điển hình và những hậu quả mà nó gây ra trong đời sống.

Phiên tòa giả định có tình huống: Bị cáo hẹn gặp một người để giải quyết mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội. Trước khi đi, bị cáo đem theo một cây sắt để phòng thân. Khi nói chuyện, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau một lúc lời qua tiếng lại, bị cáo dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đối phương khiến nạn nhân ngã, đập đầu xuống đất. Sau đó, bị cáo tiếp tục đá nhiều lần vào bụng nạn nhân. Người dân xung quanh phát hiện, hô hoán. Bị cáo hoảng sợ bỏ chạy và ném cây sắt trên đường về nhà.

Tỉ lệ thương tích bị cáo gây ra cho nạn nhân là 35%. Bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi, chưa tiền án - tiền sự, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình, bản thân đã tác động gia đình bồi thường một phần chi phí điều trị.

Tòa án đã tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm theo Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Từ phiên tòa giả định, học sinh hiểu được với hành vi vi phạm pháp luật như trong tình huống vừa chứng kiến, các chủ thể liên quan sẽ phải trải qua quy trình pháp lý nào cũng như trách nhiệm pháp lý ra sao.

Quang cảnh phiên tòa giả định

Ngay sau phiên tòa giả định, Đoàn Luật sư TPHCM đã trực tiếp giao lưu với học sinh để các em hiểu rõ hơn về tình huống

UBND phường Xuân Hòa cho biết hiện nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, các hành vi bạo lực học đường đã lan rộng và trở nên phức tạp trong không gian mạng, gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng và hậu quả pháp lý khôn lường.

Tuy nhiên, nhận thức của học sinh, phụ huynh và nhà trường về các quy định pháp luật liên quan đến các hành vi này vẫn còn nhiều hạn chế.

Đây là một vấn đề cấp bách đòi hỏi phải có giải pháp tuyên truyền pháp luật hiệu quả, trực quan và có tính răn đe cao.

Do đó, việc tổ chức phiên tòa giả định nhằm cung cấp kiến thức pháp luật một cách sinh động, thiết thực, đồng thời nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm công dân số.