Phiên tòa giả định ở phường Bàn Cờ và lời nhắn nhủ với thanh thiếu niên

Chiều 8-11, UBND phường Bàn Cờ, TP HCM tổ chức phiên tòa giả định và các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9-11 năm 2025 trên địa bàn phường.

Chương trình có sự tham gia của các luật sư Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP HCM, khu phố, đoàn viên, hội viên; thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP HCM, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bàn Cờ, phối hợp tổ chức phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật cho người dân

Phiên tòa giả định có kịch bản về việc cố ý gây thương tích là một buổi diễn tập mô phỏng hoạt động xét xử thực tế, được tổ chức để tuyên truyền pháp luật, phổ biến kiến thức về tội cố ý gây thương tích.

Đây là hoạt động rất ý nghĩa, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật, giúp mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên, hiểu rõ về hậu quả pháp lý của hành vi cố ý gây thương tích.

Quang cảnh phiên tòa giả định

UBND phường Bàn Cờ cho biết cách làm trên nhằm đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và nhất là đối tượng thanh niên trên địa bàn phường, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, đồng thời vận động người dân "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Song song với phiên tòa giả định, chương trình còn có nhiều hoạt động thiết thực như truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; tư vấn, hướng dẫn BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện, hướng dẫn cài đặt ứng dụng và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công…

Dịp này, Đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở phường Bàn Cờ năm 2025 đã ra mắt.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Bàn Cờ đã trao 10 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho học sinh hiếu học là con, em cán bộ công chức có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp BHXH cơ sở Nhiêu Lộc tặng 36 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 1 TP HCM cũng tặng 36 phần quà cho 36 hộ dân khó khăn trên địa bàn phường.