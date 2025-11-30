Cảnh tơi tả ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết

Liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão (số 5, số 9 và 10) đã khiến bờ biển khu du lịch Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), một điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả, xác xơ khi rất nhiều công trình đê kè, đường bờ biển, cây xanh... bị tàn phá nghiêm trọng.
Dọc bờ biển Hải Tiến từ khu nghỉ dưỡng Flamingo (xã Hoằng Tiến) đến khi bến thuyền (xã Hoằng Thanh) hệ thống đê kè, đường giao thông bị sóng biển, gió bão đánh tơi tả vẫn còn hiện hữu.
Nhiều nơi cây dừa bật gốc, đổ gãy ngổn ngang, đường giao thông có nơi nứt gãy, sụt lún, tụt sâu cả mét, bờ kè có chỗ nứt toác...
Tháng 9-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến. Tuy nhiên, đến nay công tác dọn dẹp bờ biển, sửa sang lại bờ biển vẫn chưa được triển khai.
Để có thể xử lý những điểm hư hỏng, trả lại vẻ đẹp như trước cho Hải Tiến, chính quyền các địa phương đã có phương án đề xuất, với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng (trong đó, xã Hoằng Tiến đề xuất kinh phí 66 tỉ đồng, xã Hoằng Thanh khoảng 25 tỉ đồng).
Hình ảnh bờ biển Hải Tiến - khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị bão tàn phá:
Đường ven bờ biển Hải Tiến sụt lún khiến những mảng đường nứt gãy khắp nơi
Cảnh xác xơ, tơi tả khiến Hải Tiến phần nào mất đi vẻ đẹp vốn có
