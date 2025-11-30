Cảnh tơi tả ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cảnh tơi tả ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mưa bão qua đi đã lâu, thế nhưng cảnh tơi tả ở bờ biển khu du lịch nổi tiếng tại Thanh Hóa vẫn hiện hữu, công tác tái thiết chưa được triển khai

Liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão (số 5, số 9 và 10) đã khiến bờ biển khu du lịch Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), một điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả, xác xơ khi rất nhiều công trình đê kè, đường bờ biển, cây xanh... bị tàn phá nghiêm trọng.

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 1.

Biển Hải Tiến - một khu du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa tan hoang, xác xơ sau khi hứng chịu 3 cơn bão liên tiếp

Dọc bờ biển Hải Tiến từ khu nghỉ dưỡng Flamingo (xã Hoằng Tiến) đến khi bến thuyền (xã Hoằng Thanh) hệ thống đê kè, đường giao thông bị sóng biển, gió bão đánh tơi tả vẫn còn hiện hữu. 

Nhiều nơi cây dừa bật gốc, đổ gãy ngổn ngang, đường giao thông có nơi nứt gãy, sụt lún, tụt sâu cả mét, bờ kè có chỗ nứt toác...

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 2.

Khu vực bờ biển Hải Tiến trước bão là những hàng dừa xanh mướt, giờ như một bãi chiến trường

Tháng 9-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến. Tuy nhiên, đến nay công tác dọn dẹp bờ biển, sửa sang lại bờ biển vẫn chưa được triển khai.

Để có thể xử lý những điểm hư hỏng, trả lại vẻ đẹp như trước cho Hải Tiến, chính quyền các địa phương đã có phương án đề xuất, với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng (trong đó, xã Hoằng Tiến đề xuất kinh phí 66 tỉ đồng, xã Hoằng Thanh khoảng 25 tỉ đồng).

Hình ảnh bờ biển Hải Tiến - khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị bão tàn phá:

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 3.

Dừa một loại cây thường được trồng nhiều tại các khu du lịch đổ ngổn ngang sau những cơn bão

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 4.

Nhiều cây bật gốc, nằm la liệt trên đường

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 5.

Không chỉ dừa, đất đá cũng tràn lên đường thành từng đống

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng đang triển khai di chuyển những cây dưa mang đi trồng lại

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 7.
Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 8.

Đường ven bờ biển Hải Tiến sụt lún khiến những mảng đường nứt gãy khắp nơi

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 9.

Bờ kè nứt toác khiến nước biển tràn vào gây xói lở

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 10.

Bờ biển Hải Tiến tụt sâu cả mét lộ bờ kè bảo vệ bờ biển phía ngoài

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 11.
Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 12.
Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 13.

Cảnh xác xơ, tơi tả khiến Hải Tiến phần nào mất đi vẻ đẹp vốn có

Cảnh tan hoang ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết - Ảnh 14.

Để tái thiết lại bãi biển Hải Tiến, chính quyền 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh đề xuất cần khoảng 100 tỉ đồng để xây dựng, sửa sang lại bờ biển.

Tin liên quan

Cận cảnh Gia Lai tan hoang sau bão số 13

Cận cảnh Gia Lai tan hoang sau bão số 13

(NLĐO) - Sau bão số 13, nhiều địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai trở nên tan hoang, thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản và hạ tầng.

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Chỉ trong tích tắc trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua trong mưa bão số 10, hàng chục ngôi nhà ở Thanh Hóa đổ sập, tốc mái, cột điện đổ la liệt khắp nơi

Hà Tĩnh tan hoang sau bão số 10 Bualoi

(NLĐO) - Cây cối gãy, đổ la liệt, mái tôn của nhà dân bị gió hất bay ra nằm đường, nhà dân tốc mái hàng loạt là những gì mà bão số 10 gây ra tại Hà Tĩnh.

tỉnh Thanh Hóa khu du lịch biển Hải Tiến điểm du lịch nổi tiếng tan hoang bãi biển tan hoang tơi tả tái thiết lại bãi biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo