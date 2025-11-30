Cảnh tơi tả ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa, cần 100 tỉ đồng để tái thiết

Liên tiếp hứng chịu 3 cơn bão (số 5, số 9 và 10) đã khiến bờ biển khu du lịch Hải Tiến (thuộc xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), một điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa tơi tả, xác xơ khi rất nhiều công trình đê kè, đường bờ biển, cây xanh... bị tàn phá nghiêm trọng.

Biển Hải Tiến - một khu du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa tan hoang, xác xơ sau khi hứng chịu 3 cơn bão liên tiếp

Dọc bờ biển Hải Tiến từ khu nghỉ dưỡng Flamingo (xã Hoằng Tiến) đến khi bến thuyền (xã Hoằng Thanh) hệ thống đê kè, đường giao thông bị sóng biển, gió bão đánh tơi tả vẫn còn hiện hữu.

Nhiều nơi cây dừa bật gốc, đổ gãy ngổn ngang, đường giao thông có nơi nứt gãy, sụt lún, tụt sâu cả mét, bờ kè có chỗ nứt toác...

Khu vực bờ biển Hải Tiến trước bão là những hàng dừa xanh mướt, giờ như một bãi chiến trường

Tháng 9-2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến. Tuy nhiên, đến nay công tác dọn dẹp bờ biển, sửa sang lại bờ biển vẫn chưa được triển khai.

Để có thể xử lý những điểm hư hỏng, trả lại vẻ đẹp như trước cho Hải Tiến, chính quyền các địa phương đã có phương án đề xuất, với kinh phí khoảng 100 tỉ đồng (trong đó, xã Hoằng Tiến đề xuất kinh phí 66 tỉ đồng, xã Hoằng Thanh khoảng 25 tỉ đồng).

Hình ảnh bờ biển Hải Tiến - khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị bão tàn phá:

Dừa một loại cây thường được trồng nhiều tại các khu du lịch đổ ngổn ngang sau những cơn bão

Nhiều cây bật gốc, nằm la liệt trên đường

Không chỉ dừa, đất đá cũng tràn lên đường thành từng đống

Lực lượng chức năng đang triển khai di chuyển những cây dưa mang đi trồng lại

Đường ven bờ biển Hải Tiến sụt lún khiến những mảng đường nứt gãy khắp nơi

Bờ kè nứt toác khiến nước biển tràn vào gây xói lở

Bờ biển Hải Tiến tụt sâu cả mét lộ bờ kè bảo vệ bờ biển phía ngoài

Cảnh xác xơ, tơi tả khiến Hải Tiến phần nào mất đi vẻ đẹp vốn có