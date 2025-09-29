HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh

(NLĐO)- Chỉ trong tích tắc trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua trong mưa bão số 10, hàng chục ngôi nhà ở Thanh Hóa đổ sập, tốc mái, cột điện đổ la liệt khắp nơi

Sáng 29-9, ghi nhận thực tế tại thôn Vĩnh Gia 1 và Phượng Mao, xã Hoằng Phượng cũ (nay thuộc xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa), một cảnh tượng tan hoang hiện hữu trước mắt khi hàng chục ngôi nhà bị tốc mái tôn, bay mái ngói, đổ tường khắp nơi do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi rạng sáng 29-9.

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Cảnh tượng tan hoang sau trận lốc xoáy tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa rạng sáng nay 29-9 khi bão số 10 Bualoi đổ bộ vào đất liền

Chị Trần Thị Thắm (ngụ thôn Vĩnh Gia 1) cho biết, khoảng lúc gần 4 giờ sáng chị nghe âm thanh phát ra ầm ầm trong đêm, chị tưởng nhà sập nhưng kiểm tra không phải. "Lúc đó mưa gió rất lớn, đến sáng ra thì thấy 1 cảnh tượng tan hoang, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng"- chị Thắm cho hay.

Đi dọc từ đường đê sông Mã xuống dưới nhà dân, tới đâu cũng thấy cây gãy đổ, nhà đổ sập, tốc mái, những tấm tôn từ trên mái nhà bị vò nát, rơi khắp đường, tường xây đổ nham nhở, xiêu vẹo, cảnh tượng như sau một trận bom.

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 2.

Tường sập, nhà tốc mái, cây cối gãy đổ tại thôn Vĩnh Gia 1, xã Hoằng Phượng cũ (nay là xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa)

Ông Hàn Mạnh Trưng (ngụ thôn Phượng Mao) cho biết lúc đó tôi nghe gió rít ào ào như máy bay cất cánh, sáng ra thấy mái tôn tốc mái, cây đổ, cột điện gãy la liệt khắp nơi. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận mưa bão kèm lốc xoáy kinh hoàng đến thế. Cả trạm điện của thôn với hàng chục cây cột điện gãy đổ khắp nơi. Chắc phải rất lâu người dân mới có điện trở lại"- ông Trưng chia sẻ.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hoằng Giang, trận giông lốc đã làm 2 người ở thôn Phượng Mao bị thương nhẹ, 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 175 hộ bị bay mái tôn, 85 hộ bay mái ngói, 9 hộ có nhà xưởng bị bay mái tôn, một siêu thị mini sập hoàn toàn; nhiều trường học bị bay mái tôn, sập cổng trường...

Cận cảnh hiện trường tan hoang do lốc xoáy ở Thanh Hóa:

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 3.

Cảnh đổ nát, tan hoang sau khi trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua xã Hoằng Giang

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 4.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 5.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 6.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 7.

Hơn 200 ngôi nhà ở xã Hoằng Giang bị tốc mái tôn, mái ngói, nhiều đoạn tường đổ sập...

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 8.

Cây cối bị lốc xoáy quật gãy ngang thân la liệt ở thôn Vĩnh Gia 1 dọc đê sông Mã

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 9.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 10.

Cây gãy đổ la liệt tại đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân ngoài đê sông Mã

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 11.

Mái tôn khu sám lễ Nghè làng Vĩnh Gia tốc hoàn toàn sau giông lốc

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 12.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 13.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 14.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 15.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 16.

Cột điện gãy đổ la liệt tại thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 17.

Một tram điện tại thôn Phượng Mao tan hoang sau lốc xoáy

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 18.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 19.
Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 20.

Người dân dọn dẹp lại đống đổ nát sau khi bão số 10, giông lốc đi qua

Hiện trường tan hoang sau trận lốc xoáy kinh hoàng ở Thanh Hóa- Ảnh 21.

Khung mái tôn kèm theo một mảng tường nhà dân bị gió bão thổi tung, treo lơ lửng trên không trung

Clip lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tài sản cho người dân xã Hoằng Giang, Thanh Hóa.

 

