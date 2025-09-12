Cảnh tượng chưa từng có ở Miss Grand VietNam

Miss Grand Vietnam 2025: Bùng nổ sắc màu văn hóa dân tộc!

Một thiết kế trang phục dân tộc tại Miss Grand VietNam 2025

Tối 11-9, đêm thi Trang phục văn hoá dân tộc - The Grand National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP HCM.

Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo, chia sẻ: "Đây không chỉ là thời trang mà còn là cách để thể hiện bản sắc dân tộc. Các nhà thiết kế trẻ đã thổi hồn vào trang phục, tạo nên những tác phẩm độc đáo.

Tôi vô cùng ấn tượng với sự tự tin, nhiệt huyết của các thí sinh và tin rằng chúng ta sẽ tìm ra thiết kế xuất sắc nhất để đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế".

Đêm thi giới thiệu những mẫu thiết kế của 4 đội, mỗi đội mang đến một màu sắc và câu chuyện riêng biệt tạo nên bữa tiệc văn hóa đa sắc màu. Đội NTK Ivan Trần gồm 12 tài năng trẻ, giới thiệu các thiết kế đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích (Tấm Cám, Nàng Út Ống Tre, Chuyện Bốn Mùa), văn hóa ẩm thực (bánh phồng tôm, bột gạo Sa Đéc), tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, linh vật rắn hổ mây trấn giữ vùng Bảy Núi An Giang hay trò chơi dân gian Cầu Ma Lon, câu chuyện về hạt muối và người diêm dân. Các trang phục độc đáo lần lượt được trình diễn bởi thí sinh Miss Grand Vietnam 2025.

Bộ trang phục dân tộc được trình diễn

Hoa hậu Trần Tiểu Vy kết màn với thiết kế có tên Cửu Hoa Nghinh Thánh. Bộ trang phục tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu miền Tây Nam Bộ, đồng thời lan tỏa khát vọng về vùng đất thanh bình, mùa màng bội thu và hạnh phúc trọn vẹn.

Những bộ trang phục dân tộc lạ đến nghẹt thở

Những thiết kế dân tộc lạ mắt

NTK Đặng Trọng Minh Châu cùng các học trò mang đến một bức tranh văn hoá đa dạng từ những hình ảnh đời thường đến di sản. Các thiết kế lấy cảm hứng từ món bún cá Châu Đốc, những xe bán quần áo giá bình dân, rừng ngập mặn Cần Giờ, làng nghề đậu bạc Định Công, lễ hội Gầu Tào của người H'Mông, nghề làm lồng đèn giấy kiếng hay hình ảnh con ong chúa, con chuồn chuồn, chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn.

Đội NTK Nguyễn Việt Hùng mang đến 10 thiết kế độc đáo do các nhà thiết kế trẻ sáng tạo. Qua phần trình diễn của thí sinh Miss Grand Vietnam 2025, khán giả được dẫn dắt vào hành trình khám phá những giá trị truyền thống: từ nghề đan lục bình miền Tây Nam Bộ, nghệ thuật hát bội, hình ảnh áo bà ba giữa cánh đồng lúa chín, mùa vụ của người K'Ho, nghề đan mây tre, rừng tràm Trà Sư, đến tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tinh hoa nghề kim hoàn và những làn điệu chèo.

Khép lại phần trình diễn của team mentor Nguyễn Việt Hùng là bộ trang phục Châu Ro Cầu Mùa do Hoa hậu Võ Lê Quế Anh thể hiện. Thiết kế lấy cảm hứng từ đời sống văn hóa của đồng bào Châu Ro được tạo tác hoàn toàn thủ công từ sợi tái chế, gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ và thân thiện với môi trường.

Khán giả vừa xem vừa tưởng tượng

NTK Vũ Việt Hà đưa khán giả đến với những di sản văn hóa phi vật thể và làng nghề thủ công trứ danh. Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh mở đầu với thiết kế Vũ Nam Rối, hòa quyện giữa nhịp điệu vũ đạo, truyền thống rối nước Nam Định và nghệ thuật múa rối, tái hiện sự sống động cùng vẻ đẹp văn hóa dân gian.

Tiếp nối là loạt thiết kế do các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 thể hiện, lấy cảm hứng từ những giá trị đặc sắc: làng nghề nuôi yến, làng dệt chiếu Định Yên, làng thêu Đông Cứu, bức tranh Tố Nữ nổi tiếng của Hà Nội xưa, lễ hội Long Chu ở Hội An, điệu múa cổ Bài Bông, câu chuyện dân gian "Người mẹ và đứa con ngỗ nghịch" cùng sắc màu thổ cẩm Tây Bắc.