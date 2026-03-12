HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cảnh tượng khác lạ tại cây xăng khi giá giảm sâu

Tin, ảnh: Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 12-3, nhiều cây xăng tại Hà Nội không còn cảnh người dân xếp hàng chờ đổ nhiên liệu như những ngày trước đó.

Trước đó, vào 22 giờ ngày 11-3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu. Trong đó, dầu hỏa giảm mạnh nhất với mức 7.966 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm sâu , cây xăng Hà Nội vắng vẻ Trong năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân đổ xăng dầu nhanh chóng trong 2-3 phút

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó, còn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, còn 25.240 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, về 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, còn 24.419 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, về 19.001 đồng/kg.

Trái ngược với cảnh đổ phải xếp hàng mua xăng dầu khi giá tăng mạnh, trong ngày hôm nay 12-3, nhiều cây xăng khá thông thoáng. Người dân đến đổ xăng chỉ cần chờ khoảng 2-3 phút là có thể nạp xong nhiên liệu.

Chị Lê Phương, nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Phạm Văn Đồng, cho biết lượng khách hôm nay đã giảm rõ rệt, không còn tình trạng người dân xếp hàng chờ đổ xăng, nhờ đó cửa hàng phục vụ nhanh chóng hơn.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, một số chuỗi cung ứng xăng dầu trước đó bị quá tải do người dân đổ xô mua xăng dầu do tâm lý, song thị trường sẽ sớm quay trở lại bình thường.

Theo liên bộ Công Thương - Tài chính, trước diễn biến phức tạp của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, cơ quan điều hành đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu kết hợp giữa việc bình ổn giá xăng dầu (chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá ở mức 5.000 đồng/lít dầu diesel, 4.000 đồng/lít/kg xăng các loại, dầu hỏa, dầu mazut).

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 11-3-2026 sẽ duy trì ở mức như: Xăng E5RON92 ở mức 26.951 đồng/lít; Xăng RON95-III ở mức 29.240 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S ở mức 31.470 đồng/lít; Dầu hỏa ở mức 28.419 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 23.001 đồng/kg.

Giá xăng dầu giảm sâu , cây xăng Hà Nội vắng vẻ Trong năm 2026 - Ảnh 3.

Nhiều cây xăng "thông thoáng" trong ngày 12-3, ngày mà giá xăng dầu vừa giảm sâu sau lần điều chỉnh giá vào tối ngày 11-3

Giá xăng dầu giảm sâu , cây xăng Hà Nội vắng vẻ Trong năm 2026 - Ảnh 4.

Giá xăng dầu giảm sâu , cây xăng Hà Nội vắng vẻ Trong năm 2026 - Ảnh 5.

Giá xăng dầu giảm sâu , cây xăng Hà Nội vắng vẻ Trong năm 2026 - Ảnh 6.


Tin liên quan

Thêm giải pháp hạ nhiệt giá xăng dầu

Thêm giải pháp hạ nhiệt giá xăng dầu

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông căng thẳng, đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu về 0 để góp phần giảm giá thành là một phương án cần thiết

Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

(NLĐO) - Người dân và doanh nghiệp cần sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

(NLĐO) - Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu trong nước để đảm bảo dự trữ tối thiểu 90 ngày nhập khẩu.

