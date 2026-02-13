HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Cao điểm Tết Bính Ngọ: Bến xe Miền Tây đón lượng khách kỷ lục, Miền Đông mới "cháy vé" giờ vàng

Ngọc Quý

(NLĐO) - Ngày 26 tháng Chạp, các bến xe lớn tại TPHCM chật kín người về quê. Nhiều tuyến Tây Nguyên, miền Trung đã hết vé, sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ.

Ngay từ sáng sớm 13-2 (26 tháng Chạp), không khí tại Bến xe Miền Tây nóng lên khi dòng người từ TPHCM đổ về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026 tăng đột biến. 

Khu vực đón trả khách đông nghẹt, hành khách ra vào liên tục. Đặc biệt, quầy vé và khu vực chờ của hãng Futa Bus Lines luôn trong tình trạng kín người, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 1.

Hành khách chen chúc tại Bến xe Miền Tây

Đại diện bến xe cho biết hôm nay là ngày cao điểm nhất đợt phục vụ Tết năm nay, dự kiến có 2.252 chuyến xe xuất bến, phục vụ hơn 68.500 lượt hành khách.

Tại Bến xe Miền Đông mới, không khí cũng bắt đầu sôi động. Khu vực nhà xe Phương Trang ghi nhận cảnh hành khách chen chúc làm thủ tục lên xe. Đại diện Futa Bus Lines cho biết nhiều tuyến đi Tây Nguyên trong ngày đã kín chỗ. 

Cụ thể, tuyến TPHCM – Đà Lạt chỉ còn vé sau 22 giờ, mỗi chuyến còn từ 1-3 ghế với giá khoảng 310.000 đồng/vé. Tuyến TPHCM – Buôn Ma Thuột đã hết vé từ nay đến hết ngày 28 Tết (15-2-2026).

Các tuyến đi miền Trung của hãng này cũng đã được bán hết từ hơn 1 tháng trước. Đại diện bến xe cho biết sản lượng hôm nay dự kiến khoảng 600 xe xuất bến với 15.000 lượt khách. Bến xe tăng cường tuyên truyền, bố trí ghế chờ, nhà chờ sạch sẽ, nước uống miễn phí; công tác an ninh trật tự được đảm bảo, nhân sự trực và theo dõi camera 24/24 giờ.

Trong khi đó, tại Bến xe Miền Đông (bến cũ), theo báo cáo nhanh gửi Sở Xây dựng TPHCM và Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO), sản lượng phục vụ 10 ngày trước Tết năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025.

Cụ thể, bình quân 10 ngày trước Tết đạt 602 chuyến/ngày với 16.234 hành khách/ngày, tăng lần lượt 113% và 115% so với cùng kỳ năm trước. Tổng 10 ngày trước Tết ước đạt 5.625 chuyến với 159.830 lượt khách, tăng 5% về số chuyến và 11% về hành khách so với Tết 2025.

Riêng ngày 26 tháng Chạp, bến dự kiến phục vụ 754 chuyến xe với 23.020 lượt khách, tăng 9% về số chuyến và 16% về hành khách so với cùng ngày năm trước.

Đến ngày 12-2 (25 tháng Chạp), bến đã tiếp nhận 63/74 đơn vị kê khai tăng giá vé; cấp 251/300 phù hiệu xe tăng cường cho 32/74 đơn vị vận tải. Các doanh nghiệp cam kết đáp ứng đầy đủ 100% nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết.

Đại diện hãng Kumho Samco Buslines cho biết trong ngày 26 tháng Chạp vẫn còn vé tuyến TPHCM – Đà Lạt. Tuy nhiên, chỉ còn dòng xe limousine, với giá 450.000 đồng/giường phòng thường và 600.000 đồng/giường phòng VIP.

Trong khi đó, các tuyến đi Kiên Giang xuất phát từ Bến xe Miền Tây của hãng xe này vẫn còn xe trong ngày, giá vé khoảng 300.000 đồng/lượt, tạo thêm lựa chọn cho hành khách về miền Tây dịp cao điểm Tết.

Càng cận Tết, áp lực vận tải tại các bến xe lớn của TP HCM càng gia tăng. Nhưng với phương án tăng chuyến, điều tiết linh hoạt và tăng cường an ninh, các đơn vị khai thác khẳng định sẽ bảo đảm phục vụ an toàn, thông suốt cho người dân về quê sum họp.

Hình ảnh 3 bến xe TPHCM ngày cao điểm phục vụ Tết Bính Ngọ 2026:
Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 3.

Ngay từ sáng sớm 13-2 (26 tháng Chạp), không khí tại Bến xe Miền Tây nóng lên từ rất sớm khi dòng người đổ về quê ăn Tết Bính Ngọ 2026 tăng đột biến

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 4.

Đặc biệt, quầy vé và khu vực chờ của hãng Futa Bus Lines luôn trong tình trạng kín người, khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 5.

Đại diện bến xe cho biết hôm nay là ngày cao điểm nhất đợt phục vụ Tết năm nay, dự kiến có 2.252 chuyến xe xuất bến, phục vụ hơn 68.500 lượt hành khách

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 6.

Anh Trần Minh Tuấn (ngụ phường Bình Tân), hành khách chờ xe tại Bến xe Miền Tây, cho biết năm nay anh chủ động ra bến từ sớm để tránh kẹt xe và hết vé. “Dù đông nhưng bến xe bố trí ghế ngồi, nước uống khá đầy đủ. Tôi về Kiên Giang, may mắn vẫn còn vé trong ngày. Cận Tết ai cũng nôn nao nên chịu khó chờ một chút để được về sum họp với gia đình” - anh Tuấn chia sẻ.

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 7.

Tại Bến xe Miền Đông mới, không khí cũng bắt đầu sôi động. Khu vực nhà xe Phương Trang ghi nhận cảnh hành khách chen chúc làm thủ tục lên xe

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 8.

Đại diện Futa Bus Lines cho biết nhiều tuyến đi Tây Nguyên trong ngày đã kín chỗ. Cụ thể, tuyến TPHCM – Đà Lạt chỉ còn vé sau 22 giờ, mỗi chuyến còn từ 1-3 ghế với giá khoảng 310.000 đồng/vé. Tuyến TPHCM – Buôn Ma Thuột đã hết vé từ nay đến hết ngày 28 Tết (15-2)

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 9.

Các tuyến đi miền Trung của hãng này cũng đã được bán hết từ hơn một tháng trước. Đại diện bến xe cho biết sản lượng hôm nay dự kiến khoảng 600 xe xuất bến với 15.000 lượt khách.

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 10.

Bến xe tăng cường tuyên truyền, bố trí ghế chờ, nhà chờ sạch sẽ, nước uống miễn phí; công tác an ninh trật tự được đảm bảo, nhân sự trực và theo dõi camera 24/24 giờ

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 11.

Bến xe Miền Đông mới có trang bị thang máy, thang cuốn, máy lạnh để phục vụ hành khách, trang trí cây xanh trong và ngoài nhà ga và đồng thời bố trí Đoàn thanh niên, lực lượng phản ứng nhanh để hỗ trợ hành khách đẩy hành lý khi đến Bến xe Miền Đông

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 12.

Bến xe tăng cường tuyên truyền, bố trí ghế chờ, nhà chờ sạch sẽ, nước uống miễn phí; công tác an ninh trật tự được đảm bảo, nhân sự trực và theo dõi camera 24/24 giờ

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 13.

Tại Bến xe Miền Đông (bến cũ), theo báo cáo nhanh gửi Sở Xây dựng TPHCM và Tổng Công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO), sản lượng phục vụ 10 ngày trước Tết năm nay tăng mạnh so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 14.

Riêng ngày 26 tháng Chạp (13-2), bến dự kiến phục vụ 754 chuyến xe với 23.020 lượt khách, tăng 9% về số chuyến và 16% về hành khách so với cùng ngày năm trước

Cận cảnh Bến xe TPHCM ngày 26 tháng Chạp: Hành khách nườm nượp về quê ăn Tết 2026 - Ảnh 15.

Đến ngày 12-2 (25 tháng Chạp), bến đã tiếp nhận 63/74 đơn vị kê khai tăng giá vé; cấp 251/300 phù hiệu xe tăng cường cho 32/74 đơn vị vận tải. Các doanh nghiệp cam kết đáp ứng đầy đủ 100% nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết

