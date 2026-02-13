Phường đông dân nhất TPHCM có tân chủ tịch, phó chủ tịch

Sáng 13-2, HĐND phường Dĩ An, TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Dĩ An chúc mừng nhân sự nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Phường Dĩ An)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND và UBND phường, tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh lãnh đạo UBND phường.

Cụ thể, HĐND phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với bà Trần Thị Thanh Thủy do yêu cầu công tác cán bộ.

Tân Chủ tịch UBND phường Dĩ An, TPHCM - ông Võ Văn Hồng (Ảnh: Phường Dĩ An)

Đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND phường. Kết quả, ông Võ Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy phường (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường Dĩ An khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND phường cũng đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường đối với bà Trần Thị Thanh Thủy, bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND phường đối với ông Nguyễn Phương Thiện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Trước đó 1 ngày, Thành ủy TPHCM đã trao quyết định chỉ định ông Võ Văn Hồng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An.