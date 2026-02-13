TPHCM long trọng tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 13-1, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Tham dự lễ viếng có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ cùng lãnh đạo qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lực lượng vũ trang; thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo nhân dân.

TPHCM tổ chức dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ khai chuông, khai trống. Tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu trang trọng đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng TPHCM ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Các đại biểu trang trọng đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm, các đại biểu đã thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu hiện là nơi yên nghỉ của gần 3.500 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, góp phần làm nên độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước hôm nay.

Một số hình ảnh lãnh đạo Trung ương và TPHCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong thực hiện nghi thức khai trống

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông thực hiện nghi thức khai chuông