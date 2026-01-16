HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở phường Bàn Cờ, TP HCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Đợt cao điểm của phường Bàn Cờ nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, xử lý “xe dù, bến cóc”, tạo diện mạo đô thị thông thoáng, an toàn hơn

Ngày 16-1, UBND phường Bàn Cờ - Ban An toàn giao thông thuộc UBND phường Bàn Cờ, TPHCM đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn phường.

TPHCM: Phường Bàn Cờ mở cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, "xe dù bến cóc" - Ảnh 1.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ dự lễ ra quân

Ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, cho biết từ tháng 7-2025 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường đã trở nên thông thoáng hơn, tình trạng ùn tắc giao thông từng bước được kéo giảm.

TPHCM: Phường Bàn Cờ mở cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, "xe dù bến cóc" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Nam Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, phát biểu tại lễ ra quân

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả, UBND phường - Ban An toàn giao thông phường Bàn Cờ đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, kinh doanh; không dừng, đậu xe trái quy định; sử dụng phương tiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

TPHCM: Phường Bàn Cờ mở cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, "xe dù bến cóc" - Ảnh 3.
TPHCM: Phường Bàn Cờ mở cao điểm xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, "xe dù bến cóc" - Ảnh 4.

Lực lượng Công an phường Bàn Cờ ra quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè ngày 16-1

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Trần Hải Đăng, Trưởng Công an phường Bàn Cờ hứa với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban An toàn giao thông phường và toàn thể nhân dân phường Bàn Cờ, lực lượng Công an phường ờ và các lực lượng phối hợp sẽ tiếp tục tiên phong đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhạy bén trong nắm tình hình, tham mưu, hiến kế, cung cấp môi trường hòa bình, ổn định, sự bảo đảm vững chắc cho thành công của phát triển của phường.

Theo ông Trần Hải Đăng, đợt cao điểm này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị, mà là sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường trong thực hiện nhiệm vụ với Đảng, với Nhà nước và với nhân dân phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, lập lại kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Thay mặt Ban An toàn giao thông phường, Trưởng Công an phường đã phát lệnh xuất quân tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, thiết lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị và tổng rà soát, xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc" trên địa bàn phường.

