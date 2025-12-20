HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ phòng cháy từ khu dân cư, cơ sở kinh doanh

PHAN ANH

(NLĐO) - Với tinh thần "phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa", phường Bàn Cờ, TPHCM đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đến người dân

Ngày 20-12, UBND phường Bàn Cờ, TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 1.

Rất đông người đứng đầu các cơ sở, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các hộ dân trên địa bàn phường Bàn Cờ tham dự hội nghị

UBND phường Bàn Cờ cho biết trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng để lại hậu quả đặc biệt thương tâm. Thực tế này cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn tại các loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh nếu không được quan tâm đúng mức đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 2.

Công an phường Bàn Cờ tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến người dân

Những vụ việc đau lòng đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư.

Do đó, với tinh thần "phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa", rất cần đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 3.

Người dân trao đổi về công tác phòng cháy chữa cháy

Tại hội nghị, người đứng đầu các cơ sở, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các hộ dân trên địa bàn phường Bàn Cờ được lực lượng chức năng quán triệt 2 nội dung trọng tâm.

Đó là triển khai trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và các giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai là trang bị thiết bị truyền tin báo cháy (cảnh báo cháy) kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời hướng dẫn việc khai báo, cập nhật thông tin nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, cảnh báo và xử lý sự cố cháy, nổ.

Hội nghị diễn ra sôi nổi, thiết thực. Lực lượng chức năng trực tiếp giải đáp để làm rõ các vấn đề người dân đặt ra, giúp cho công tác phòng cháy chữa cháy ở địa bàn khu dân cư đi vào thực chất, hiệu quả.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 4.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 5.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 6.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 7.

Không để "bà hỏa" gõ cửa: Phường Bàn Cờ siết chặt phòng cháy từ khu dân cư - Ảnh 8.


TPHCM phòng cháy chữa cháy phường Bàn Cờ không để "bà hỏa" gõ cửa tuyên truyền phòng cháy chữa cháy
