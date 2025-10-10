TP HCM: Phường Bàn Cờ, Tân Sơn Hòa kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Phường Bàn Cờ thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao

Chiều 10-10, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Bàn Cờ, TP HCM tổ chức hội nghị đối thoại, kết nối ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025).

Dù với diện tích chỉ 0,99 km2 nhưng phường Bàn Cờ được kế thừa một cộng đồng doanh nghiệp hùng hậu với 4.253 doanh nghiệp, 3.360 hộ kinh doanh, 8 hợp tác xã và liên hợp tác xã.

Lãnh đạo phường Bàn Cờ tặng hoa chúc mừng đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tại hội nghị, lãnh đạo phường, đại diện ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã trao đổi, chia sẻ thông tin.

Qua đó, các đơn vị nêu khó khăn, kiến nghị và đề xuất giải pháp; bàn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, phục vụ sản xuất – kinh doanh, giúp hoạt động kinh doanh trên địa bàn ngày càng thuận lợi hơn.

Sau phần đối thoại, các ngân hàng và doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành trong thời gian tới.

Phường Bàn Cờ khen thưởng các doanh nghiệp, đơn vị đóng góp đồng hành trong các hoạt động của phường

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Gia Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ, cho biết từ ngày 1-7-2025 đến nay, với nhiều nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, phường Bàn Cờ đã thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, thu ngân sách đạt 995 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu được giao (952 tỉ đồng). Phường đặt mục tiêu năm 2025 sẽ thu ngân sách đạt 1.168 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang phát biểu tại hội nghị

"Với chỉ tiêu này, phường tin tưởng sẽ hoàn thành nhưng đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ chính quyền và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp" – ông Huỳnh Gia Giang bày tỏ.

Theo ông Huỳnh Gia Giang, hiện nay, các hộ kinh doanh nhỏ, vừa và doanh nghiệp đều đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khác nhau – người cần vốn, người lại muốn đưa vốn vào thị trường. Từ thực tế đó, phường mạnh dạn kết nối để hỗ trợ.

Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh thông qua các hội nghị, buổi gặp gỡ.

Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh và trong quá trình phục hồi sau đại dịch, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển mạnh, hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ mong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ là những "chiến sĩ" trên mặt trận kinh tế, cùng nhau đưa kinh tế phường Bàn Cờ phát triển, đóng góp thiết thực cho TP HCM.

Phường Tân Sơn Hòa thành lập Hội Doanh nghiệp

Cùng ngày, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và triển khai hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2025. Hội nghị diễn ra với chủ đề "Lắng nghe - Đồng hành - Phát triển".





Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa trao quyết định về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp phường Tân Sơn Hòa

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, cho biết hội nghị là diễn đàn đối thoại cởi mở, thẳng thắn và thực chất. Qua đó, cấp ủy, chính quyền phường Tân Sơn Hòa lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở; đồng thời chia sẻ thông tin, tháo gỡ khó khăn, hướng đến mục tiêu chung: "Doanh nghiệp phát triển - Phường phát triển - Đời sống Nhân dân được nâng cao".

Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh chính sự đồng hành, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, doanh nhân trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa trong thời gian quan đã góp phần tạo nên sự ổn định, phát triển và diện mạo mới cho phường.

"Chính quyền phường cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phát triển; coi sự thành công của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chính là thước đo hiệu quả phục vụ của chính quyền, là niềm tự hào của phường Tân Sơn Hòa" - bà Trương Lê Mỹ Ngọc nhấn mạnh.

Phường Tân Sơn Hòa tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và triển khai hoạt động kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2025

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa cũng cam kết trong thời gian tới, chính quyền phường sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.