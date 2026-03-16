Kinh tế

Cao ủy EU dẫn đầu phái đoàn doanh nghiệp châu Âu tới đầu tư tại Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong chuyến thăm của Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế Jozef Síkela sẽ công bố các khoản đầu tư mới của EU vào Việt Nam.

Từ ngày 23 đến 25-3, Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) Jozef Síkela sẽ thăm Hà Nội nhằm tăng cường đầu tư của EU vào Việt Nam, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong khuôn khổ Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu do EU khởi xướng. Nhân dịp này, Cao ủy Síkela cũng sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU-Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24-3.

- Ảnh 1.

Cao ủy phụ trách Quan hệ Đối tác Quốc tế của Liên minh châu Âu Jozef Síkela

"Việt Nam là một quốc gia đầy tham vọng với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, dân số trẻ và tiềm năng to lớn. Chúng ta cùng nhau mong muốn tạo ra những cơ hội kinh tế mới cho giới trẻ và xây dựng một nền kinh tế bền vững hơn thông qua đầu tư vào năng lượng sạch và hệ thống giao thông hiện đại. Với Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, chúng tôi đang đưa các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu đến Việt Nam để biến tham vọng này thành những dự án cụ thể, tạo việc làm và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của đất nước."- Cao ủy Ủy viên Síkela nói trước thềm chuyến thăm.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư EU-Việt Nam, Cao ủy cùng với khu vực tư nhân châu Âu sẽ công bố các khoản đầu tư mới của EU vào Việt Nam. Diễn đàn sẽ tập trung vào năng lượng sạch và giao thông bền vững, hai lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu tại Việt Nam. Những lĩnh vực này cũng góp phần hỗ trợ các nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) mà EU là một trong những bên đồng dẫn dắt.

Diễn đàn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa châu Âu và Việt Nam, đồng thời hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế số và bền vững với tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Sự kiện sẽ quy tụ các nhà hoạch định chính sách cấp cao của EU và Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác khác, nhằm mở ra các cơ hội mới cho thương mại và đầu tư, giới thiệu các dự án cụ thể và xây dựng các quan hệ đối tác kinh doanh lâu dài.

Chuyến thăm sẽ được triển khai theo cách tiếp cận "Nhóm châu Âu": Cùng với Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Nicola Beer, Cao ủy Síkela sẽ dẫn đầu một phái đoàn các doanh nghiệp châu Âu tới tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông bền vững.

Trong chuyến thăm này, Cao ủy cũng sẽ đưa ra một số thông báo quan trọng và gặp gỡ các đại diện cấp cao của Chính phủ Việt Nam.

Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là sáng kiến của EU nhằm thu hẹp khoảng cách đầu tư trên toàn cầu và thúc đẩy các kết nối thông minh, sạch và an toàn trong các lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng và giao thông, đồng thời tăng cường các hệ thống y tế, giáo dục và nghiên cứu.

Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu thể hiện cách tiếp cận trên tinh thần "Nhóm châu Âu", tập hợp Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên EU và các tổ chức tài chính phát triển của châu Âu. Cách tiếp cận này nhằm huy động tối đa 400 tỉ euro từ đầu tư công và tư nhân trong giai đoạn 2021-2027, tạo ra những kết nối thiết yếu thay vì sự phụ thuộc, đồng thời thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu.

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 24-3 tới, với thông điệp "Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững".

Diễn đàn là cầu nối nhằm hiện thực hóa các nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế và đầu tư giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh mối quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Diễn đàn dự kiến quy tụ 500 đại biểu và chuyên gia, bao gồm các đại diện từ EU, các cơ quan Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp hàng đầu của Châu Âu và Việt Nam, cùng các tổ chức tài chính quốc tế.

Chương trình gồm phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực then chốt thúc đẩy phát triển bền vững như giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi xanh - số và việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong đầu tư và hoạt động kinh doanh.


EU đã tài trợ Việt Nam bao nhiêu để chuyển đổi năng lượng?

(NLĐO)- Sáng 28-5, bà Myriam Ferran, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quan hệ Đối tác quốc tế của Ủy ban châu Âu về chính sách phát triển quốc tế, đã gặp mặt báo chí khi vừa tới Hà Nội, bắt đầu chuyến công tác tới Việt Nam

