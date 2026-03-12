Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM (cơ sở 2) thông báo đến UBND và Công an phường Bến Thành về việc bệnh viện tiếp nhận một trường hợp người bệnh bị tai nạn giao thông, chưa xác định được thân nhân.

Nạn nhân nam, khoảng 30 tuổi, sốc đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Vào lúc 3 giờ 49 phút ngày 6-3, người dân phát hiện người đàn ông bị tai nạn giao thông tại góc ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, biến dạng tay chân.

Người đi đường đã gọi Cấp cứu 115 đến hiện trường thực hiện sơ cứu ban đầu và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện tại, người bệnh đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức-Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2).

Nạn nhân nam, khoảng 30 tuổi, sốc đa chấn thương, sốc mất máu, vỡ mạc treo, vỡ ruột non, vỡ lách, vỡ gan độ III, toác thành bụng phải và hạ vị, tụ máu dưới màng cứng rải rác bán cầu não, xuất huyết não bao trong và thùy thái dương.

Gãy xoang sàng, xoang hàm, phù não, dập phổi hai bên, tràn khí, tràn máu màng phổi, gãy xương sườn 7, gãy xương ức, gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay, gãy 1/3 giữa xương cánh tay, gãy mỏm khuỷu xương trụ, gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân, gãy mỏm ngang L1, L2 (T) và L4 (P), tổn thương thận cấp.

Bệnh nhân chấn thương nặng, vẫn đang hôn mê

Hiện chi phí điều trị hơn 200 triệu đồng và vẫn đang tiếp tục điều trị.