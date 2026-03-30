Cặp đôi Đà Nẵng mách kinh nghiệm lái ô tô du lịch Lào 8 ngày với 15 triệu đồng

Vợ chồng anh Hoàng Điệp, chị Ngọc Trâm yêu mến quốc gia này vì cảnh đẹp bình yên, người dân thân thiện, ẩm thực hấp dẫn và chi phí rẻ.

Vợ chồng anh Điệp từng lái xe máy tới Lào vào năm 2019 để tham gia lễ hội té nước. Đầu năm 2026, họ quyết định trở lại Lào với mục tiêu tận hưởng trọn vẹn hơn vẻ đẹp Vang Vieng, Luang Prabang và Vientiane.

Sau chuyến đi, cặp đôi có bài viết chia sẻ kinh nghiệm du lịch Lào bằng ô tô, thu hút nhiều người dùng mạng quan tâm. Không ít người cho biết, họ dự định tới khám phá Lào vào kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ 10-3 Âm lịch và kỳ nghỉ 30-4-1-5 tới đây.

Đầu năm 2026, TravelPulse , ấn phẩm chuyên sâu về du lịch toàn cầu, bình chọn Lào là một trong những điểm đến hàng đầu dành cho du khách. Du khách sẽ không phải chịu áp lực từ việc quá tải, thay vào đó họ sẽ được tập trung trải nghiệm, cảm nhận kỳ quan thiên nhiên, di sản văn hóa đặc sắc giữa không gian tĩnh tại.

Vợ chồng anh Điệp thực hiện hành trình du lịch Lào cùng 2 người bạn (đi 2 ô tô riêng)

Chuẩn bị trước hành trình

Trước chuyến đi, nhóm du khách Việt tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng các loại giấy phép, trong đó quan trọng nhất là giấy phép liên vận. Người dân có thể tham khảo thông tin chi tiết trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và tới Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký thông tin mẫu liên vận quốc tế.

Ngoài ra, du khách cần chuẩn bị hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, giấy phép lái xe Việt Nam, giấy liên vận cấp tại cửa khẩu 2 quốc gia, bảo hiểm xe, tem D53 (quản lý phương tiện nhập cảnh Lào, làm tại cửa khẩu).

Lịch trình khám phá

Ngày đầu tiên, cặp đôi di chuyển từ Đà Nẵng đi Hướng Hóa (Quảng Trị). Họ tranh thủ thời gian ngắm hoàng hôn ở đồi điện gió Hướng Phùng và hôm sau đón bình minh ở điện gió Liên Lập.

9 giờ ngày thứ 2 trong hành trình, họ tới cửa khẩu Lao Bảo. Tổng thời gian xuất cảnh và nhập cảnh mất gần 2 tiếng.

Tới Lào, nhóm du khách Việt đến Thakhek nghỉ đêm. Đây là một thị trấn nhỏ còn giữ được cả những dãy phố, căn nhà đậm chất Đông Dương từ đầu thế kỷ 20 đến giờ.

Ngày thứ ba, vợ chồng anh Điệp cùng bạn lái xe về Vang Vieng và dành 2 ngày, 2 đêm khám phá nơi đây. Anh cho biết du khách nên đến Vientiane trước, sau đó đi cao tốc tới Vang Vieng thay vì đi đường tránh, bởi tuyến này xấu, nhiều ổ voi và thiếu cây xăng.

Tại Vang Vieng, họ đi động Tham Jang, suối Lagoon 2 (ít đông hơn Lagoon 1 và gần hơn Lagoon 3), ghé Vieng Tara Resort, leo núi Nam Xay, ra bờ sông Nam Song ăn tối như người bản địa. Đồ ăn ở đây ngon, giá khoảng 100.000 đồng/món.

"Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với Vang Vieng, bởi không khí bình yên, trong lành. Ở bất cứ nơi nào, du khách cũng có thể ngắm bình minh, hoàng hôn đỏ rực. Chi phí sinh hoạt, du lịch ở đây cũng rất dễ chịu" - cặp đôi cho biết.

Ngày thứ 5, từ Vang Vieng, họ gửi ô tô lại để tới Luang Prabang bằng tàu. Nhóm khách Việt tới ngôi chùa cổ kính, linh thiêng Wat Xieng Thong, núi Phousi, ngắm hoàng hôn dọc sông Mekong, ăn tối ở chợ đêm, đi làng dệt Phanom...

Trải nghiệm đáng nhớ nhất ở đây là dậy từ 5 giờ để xem khất thực. Trong triết lý Phật giáo, khất thực không chỉ đơn thuần là hành động nhận thực phẩm mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự khiêm nhường, lòng từ bi và sự kết nối giữa các nhà sư với cộng đồng.

"Luang Prabang có nhịp sống rất nhẹ nhàng, dễ chịu và đặc biệt người dân rất quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị truyền thống. Luang Prabang phù hợp cho những ai thích yên tĩnh và nghĩ dưỡng phục hồi năng lượng" - cặp đôi cho biết.

Sau 3 ngày 2 đêm ở Luang Prabang, cặp đôi đi tàu ngược về Vang Vieng rồi lái xe tới Vientiane nghỉ ngơi trước khi về Việt Nam.

Thác Kuang Si đẹp như tranh ở Luang Prabang. Phí vào thác, bao gồm cả vé xe điện khoảng 75.000 đồng/người

Chi phí

Vợ chồng anh Điệp chủ yếu đặt phòng lưu trú qua các ứng dụng trực tuyến, với chi phí dao động 500.000-850.000 đồng/phòng/đêm. Họ cũng đặt vé tàu hay taxi bằng ứng dụng, rất tiện lợi, tiết kiệm.

"Nhờ chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi nên chúng tôi gần như không gặp khó khăn nào. Tuy nhiên, trên hành trình, có thời điểm giá xăng tăng cao, nhiều cây xăng ngưng bán nên chúng tôi hơi bị động, có lúc tưởng cạn xăng giữa đường" - cặp đôi kể.

Tổng chi phí chuyến đi của vợ chồng anh Điệp, chị Trâm khoảng 15 triệu đồng.