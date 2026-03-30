Cú hích từ Năm Du lịch quốc gia

Những ngày này, Gia Lai là điểm đến thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong nước và quốc tế với chuỗi hoạt động trong tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026. Du lịch Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt là sau khi sáp nhập địa giới hành chính.



Mở rộng, kết nối không gian rừng - biển

Việc tỉnh Gia Lai hợp nhất với tỉnh Bình Định đã tạo nên một vùng đất giao thoa giữa không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch "rừng vàng, biển bạc" độc đáo.

Không chỉ sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa tầng, đa dạng, mang tính liên vùng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Gia Lai còn sở hữu hệ giá trị di sản địa chất và hệ sinh thái nguyên bản hiếm có. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái theo hướng chọn lọc, mang đến cho du khách những trải nghiệm có chiều sâu từ các giá trị tự nhiên.

Gia Lai còn được ví như "bảo tàng sống" về văn hóa bản địa, với nhiều di sản của các dân tộc như Ba Na, Gia Rai... được bảo tồn nguyên vẹn. Trong đó, nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công, kiến trúc nhà rông..., tạo nên nguồn tài nguyên du lịch văn hóa phong phú và đậm đà bản sắc.

Nhiều chuyên gia nhận định các yếu tố trên là lợi thế khác biệt của Gia Lai, khi lấy tài nguyên thiên nhiên và văn hóa làm nguồn lực cốt lõi để hình thành những sản phẩm du lịch bền vững. Du khách đến Gia Lai sẽ không có cảm giác nhàm chán khi một chuyến đi có thể tận hưởng 2 trải nghiệm: Du lịch biển và du lịch cao nguyên.

Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - điểm nhấn độc đáo của du lịch Gia Lai Ảnh: ĐỨC ANH

Kỳ Co - một bãi biển đẹp nổi tiếng ở phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai Ảnh: ĐỨC ANH

Làm mới các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho hay việc lựa chọn Gia Lai làm nơi đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 xuất phát từ những lợi thế căn bản về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời thể hiện kỳ vọng lớn đối với tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Trong Năm Du lịch quốc gia, địa phương đăng cai được ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, tăng cường truyền thông, định vị hình ảnh điểm đến và nâng cao hiệu quả quản lý. Việc Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 là cơ hội quan trọng để địa phương khẳng định vị thế, quảng bá tiềm năng du lịch tới du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ tập trung giới thiệu hình ảnh con người, tài nguyên và những sản phẩm du lịch đặc sắc của Gia Lai. Song song đó, đẩy mạnh truyền thông các sự kiện diễn ra tại địa phương.

"Năm Du lịch quốc gia 2026 sẽ tạo cú hích mạnh mẽ, góp phần gia tăng lượng khách quốc tế đến Gia Lai; đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung của ngành du lịch Việt Nam: Đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa" - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam kỳ vọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho hay địa phương đặt mục tiêu xây dựng sản phẩm du lịch theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, lấy câu chuyện văn hóa làm trung tâm để hình thành những sản phẩm đặc sắc, khác biệt. "Gia Lai mong muốn lan tỏa thông điệp về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời bảo vệ tài nguyên rừng và biển" - bà bày tỏ.

Để Năm Du lịch quốc gia thực sự trở thành cú hích cho Gia Lai nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị địa phương tăng cường liên kết với các doanh nghiệp du lịch lớn nhằm thúc đẩy kết nối thị trường, mở rộng nguồn khách, nâng cao hiệu quả hợp tác.

"Gia Lai cần tập trung nâng cấp, làm mới các nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch cộng đồng, du lịch golf, du lịch thể thao... Trong đó, Gia Lai cần chú trọng phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa và bản sắc địa phương" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Điểm đến "signature" của du lịch Việt Nam Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhận định thế mạnh nổi bật của Gia Lai là tài nguyên thiên nhiên nguyên bản, hệ sinh thái rừng - thác - hồ đặc sắc và bản sắc văn hóa bản địa đậm đà. Đặc biệt, Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là "kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại". Trong bối cảnh xu hướng du lịch chuyển dịch mạnh sang trải nghiệm - khám phá, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên và du lịch xanh, bà Thanh Trà cho rằng Gia Lai có lợi thế rất lớn để thu hút nhóm khách trung - cao cấp, khách quốc tế và khách trong nước có nhu cầu "đi chậm hơn, trải nghiệm sâu hơn". Qua thực tế hoạt động kinh doanh của Saigontourist, bà Thanh Trà cho biết một số loại hình được du khách trong và ngoài nước quan tâm nhiều khi đến Gia Lai gồm: Du lịch sinh thái - khám phá thiên nhiên (Biển Hồ T'Nưng, thác Phú Cường, rừng nguyên sinh Kon Ka Kinh), du lịch văn hóa - cộng đồng (trải nghiệm làng Jrai, Bahnar, giao lưu cồng chiêng), du lịch kết hợp thể thao - khám phá (trekking, chạy bộ địa hình, đạp xe xuyên rừng), hành trình liên tuyến Tây Nguyên - duyên hải kết nối Gia Lai với Phú Yên cũ. "Có thể nói, Gia Lai hội tụ đủ yếu tố để trở thành một điểm đến "signature" (đặc trưng) của du lịch Việt Nam nếu được đầu tư bài bản và truyền thông đúng hướng" - bà Thanh Trà nhấn mạnh. Th.Phương

Năm Du lịch quốc gia 2026 dự kiến có 244 sự kiện, gồm 18 sự kiện do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì; 117 sự kiện do 22 tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức và 109 sự kiện do tỉnh Gia Lai thực hiện. Theo UBND tỉnh Gia Lai, Năm Du lịch quốc gia 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi du lịch được xác định là 1 trong 5 trụ cột kinh tế của địa phương giai đoạn 2026-2030. Gia Lai đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 18,5 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu lượt khách quốc tế.



