Thăm làng cà phê Trung Nguyên

Hơn một thế kỷ trước, cây cà phê theo bước chân người Pháp bén rễ nơi đây, để rồi theo năm tháng, hạt cà phê không chỉ là nông sản mà trở thành linh hồn của vùng đất nắng gió.

Những ngọn giả sơn kỳ vĩ

Trong chuyến đi đầu xuân, chúng tôi ghé Làng cà phê Trung Nguyên ở phường Tân Lợi. Không gian mở ra mộc mạc mà tinh tế, rộng khoảng 2 ha, được bố trí hài hòa giữa khu thưởng thức, ẩm thực, trưng bày.

Những nếp nhà cổ mang dáng dấp xứ Quảng, chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng.

Không gian thưởng thức cà phê

Điều níu chân du khách chính là hương cà phê lan tỏa khắp không gian. Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ len vào từng giác quan.

Ngồi giữa vườn xanh, nhấp một ngụm cà phê đậm đà, người ta như cảm nhận được vị đất bazan, vị nắng gió và cả nhọc nhằn của người trồng gửi gắm trong từng giọt đen sóng sánh.

Làng cà phê còn mở ra hành trình khám phá hạt cà phê từ lúc gieo trồng đến chế biến. Những giống cà phê quý, những vườn cây cổ cùng các dụng cụ sản xuất xưa được trưng bày công phu, tái hiện rõ nét đời sống lao động của người Tây Nguyên.

Dụng cụ săn bắt voi

Không gian văn hóa bản địa hiện lên sinh động với nhà dài Ê Đê, cồng chiêng, nông cụ, k'pan… Tất cả tạo nên chiều sâu cho trải nghiệm, giúp du khách chạm đến bản sắc của đại ngàn. Bên cạnh đó, nhiều phong cách cà phê nổi tiếng thế giới như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia cũng được giới thiệu, làm phong phú thêm hành trình thưởng thức.

Làng cà phê Trung Nguyên không chỉ là điểm đến mà còn là "bảo tàng sống" về văn hóa cà phê Việt. Nơi đây góp phần đưa hạt cà phê vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Rời Buôn Ma Thuột, dư vị cà phê vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi với hương vị đậm đà, sâu lắng, như tình người và đất đỏ Tây Nguyên còn mãi vấn vương.

Nông cụ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Không gian bảo tàng ở Làng cà phê Trung Nguyên

Nông cụ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Một số vũ khí của dân tộc thiểu số Tây Nguyên trưng bày tại Làng cà phê Trung Nguyên

Thưởng thức cà phê Trung Nguyên