Thăm làng cà phê Trung Nguyên

Bài, ảnh: Tố Nga

(NLĐO) - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) là "thủ phủ" cà phê của Việt Nam từ lâu đã gắn liền với hương vị đậm đà của đại ngàn Tây Nguyên.

Hơn một thế kỷ trước, cây cà phê theo bước chân người Pháp bén rễ nơi đây, để rồi theo năm tháng, hạt cà phê không chỉ là nông sản mà trở thành linh hồn của vùng đất nắng gió.

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 1.

Những ngọn giả sơn kỳ vĩ

Trong chuyến đi đầu xuân, chúng tôi ghé Làng cà phê Trung Nguyên ở phường Tân Lợi. Không gian mở ra mộc mạc mà tinh tế, rộng khoảng 2 ha, được bố trí hài hòa giữa khu thưởng thức, ẩm thực, trưng bày. 

Những nếp nhà cổ mang dáng dấp xứ Quảng, chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn sang trọng.

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 2.

Không gian thưởng thức cà phê

Điều níu chân du khách chính là hương cà phê lan tỏa khắp không gian. Mùi thơm nồng nàn, quyến rũ len vào từng giác quan. 

Ngồi giữa vườn xanh, nhấp một ngụm cà phê đậm đà, người ta như cảm nhận được vị đất bazan, vị nắng gió và cả nhọc nhằn của người trồng gửi gắm trong từng giọt đen sóng sánh.

Làng cà phê còn mở ra hành trình khám phá hạt cà phê từ lúc gieo trồng đến chế biến. Những giống cà phê quý, những vườn cây cổ cùng các dụng cụ sản xuất xưa được trưng bày công phu, tái hiện rõ nét đời sống lao động của người Tây Nguyên.

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 3.

Dụng cụ săn bắt voi

Không gian văn hóa bản địa hiện lên sinh động với nhà dài Ê Đê, cồng chiêng, nông cụ, k'pan… Tất cả tạo nên chiều sâu cho trải nghiệm, giúp du khách chạm đến bản sắc của đại ngàn. Bên cạnh đó, nhiều phong cách cà phê nổi tiếng thế giới như Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Ethiopia cũng được giới thiệu, làm phong phú thêm hành trình thưởng thức.

Làng cà phê Trung Nguyên không chỉ là điểm đến mà còn là "bảo tàng sống" về văn hóa cà phê Việt. Nơi đây góp phần đưa hạt cà phê vươn xa, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Rời Buôn Ma Thuột, dư vị cà phê vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi với hương vị đậm đà, sâu lắng, như tình người và đất đỏ Tây Nguyên còn mãi vấn vương.

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 4.

Nông cụ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 5.

Không gian bảo tàng ở Làng cà phê Trung Nguyên

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 6.

Nông cụ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 7.

Một số vũ khí của dân tộc thiểu số Tây Nguyên trưng bày tại Làng cà phê Trung Nguyên

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 8.

Thưởng thức cà phê Trung Nguyên

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 10.
Thăm làng cà phê Trung Nguyên - Ảnh 11.

Tin liên quan

Cà phê Cầu Đất: Sự kết tinh từ đất lành

(NLĐO)- Cà phê Arabica Cầu Đất nhiều giống nhưng trọng điểm kinh tế là Yelow bourbon, giống cà vàng chín mẩy hạt và chất lượng mang dấu ấn vùng đất.

Nốt lặng giữa bản nhạc ồn ào

(NLĐO) - Chẳng biết từ bao giờ, việc ngồi đợi từng giọt cà phê lách tách rơi đã trở thành nghi thức không thể thiếu của tôi trước khi bắt đầu một ngày mới.

Bảo tàng Thế giới Cà phê: Nơi lưu giữ bản sắc Việt

(NLĐO) - Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của Bảo tàng Thế giới Cà phê nằm ở việc mở ra một cách nhìn rộng hơn về cà phê.

cà phê Buôn Ma Thuột Cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026 Lễ hội tôn vinh cà phê trà việt lần 4 năm 2026
