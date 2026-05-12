"Cặp đôi đam mỹ" Võ Điền Gia Huy - Lãnh Thanh tái hợp

Phim "Bò sữa bay" kể những cuộc tình tréo ngoe tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu

Nhà sản xuất "Bò sữa bay" tung 3 poster và video clip giới thiệu về nhân vật trong phim. Trong đó, poster đầu tiên lưu lại khoảnh khắc lãng mạn riêng tư của nhân vật Trâu và San giữa thảo nguyên nhuốm nắng êm đềm.

Poster thứ hai quy tụ đầy đủ dàn nhân vật của phim do các diễn viên: Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng, Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít… thủ diễn. Poster thứ ba tập trung vào tạo hình Võ Điền Gia Huy với gương mặt bầm tím, nụ cười nhiều ẩn ý.

"Bò sữa bay" lấy bối cảnh những năm 1990, tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ, có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Cũng chính tại trang trại đó, từng cuộc tình được hình thành một cách tréo ngoe. Sự khác nhau về địa vị xã hội cùng những toan tính của mỗi người đã khiến cho từng nhân vật có một hành trình đầy gay cấn.

Phim được phát triển từ phim ngắn "Tàn sữa" - một trong 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024. Trước khi được hoàn thiện và phát hành tại rạp nội địa, tác phẩm đã thắng giải "Dự án phim thể loại xuất sắc" tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng 2025.

Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào Chợ dự án Châu Á 2025 của Liên hoan phim Quốc tế Busan, mang về giải thưởng Kantana Award - Picture trị giá 25.000 USD. Và dù chưa phát hành trong nước, phim đã được không ít đơn vị phát hành quốc tế để mắt, ngỏ lời mời "xuất ngoại".

"Bò sữa bay" chứng kiến màn tái hợp giữa Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh. Cả hai từng đóng phim đam mỹ, tình cảm gia đình "Thưa mẹ, con đi" do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn. Sau phim này, cả hai đắt show và tham gia nhiều phim khác nhưng chưa có dịp tái hợp.

Ngoài ra, phim còn có Nguyễn Hùng – thu hút chú ý với phim "Mưa đỏ", "Cảm ơn người đã thức cùng tôi". Anh kết hợp cùng hai người đẹp là Ngọc Xuân và hoa hậu Tiểu Vy.

"Bò sữa bay" ra rạp từ ngày 6-11.