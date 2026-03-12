Võ Điền Gia Huy từ chối Trấn Thành để yêu đương Tam Triều Dâng

Võ Điền Gia Huy muốn để khán giả thấy mình ở giao diện nhẹ nhàng, tình cảm hơn

Đoàn phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay" của đạo diễn Vũ Khắc Tuận đã có buổi giao lưu, ra mắt phim chiều 11-3 tại TP HCM. Dàn diễn viên nhiều thế hệ: Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Hồng Ánh, NSƯT Mỹ Duyên, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai tham gia sự kiện.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng

Cả hai vào vai cặp đôi "oan gia" nhưng lại dần dần yêu nhau

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận tiết lộ đã sớm chọn Võ Điền Gia Huy cho vai nam chính Triệu Phú của phim nên đề xuất ê-kíp thuyết phục anh nhận vai. Đạo diễn cho biết thấy được nội tại của nam diễn viên và nhận định Võ Điền Gia Huy không chỉ hợp với vai gai góc hay tự sự, nhiều suy ngẫm.

"Tôi đã đóng nhiều vai đánh đấm nên thời gian tới muốn khán giả có thể thấy mình ở giao diện nhẹ nhàng, tình cảm hơn" - Võ Điền Gia Huy bày tỏ và tiết lộ thêm "anh đã yêu thích nhân vật thiếu gia này ngay từ lần đầu tiên đọc kịch bản".

Võ Điền Gia Huy cũng xác nhận "Vì mẹ anh phán chia tay" mới là phim trùng lịch quay khiến anh không thể góp mặt trong tác phẩm "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành chứ không phải phim "Ai Thương ai Mến" của Thu Trang như những thông tin đồn thổi trước đó.

Tam Triều Dâng không ngại chuyện bị "đẩy thuyền" hay nghi vấn "phim giả tình thật" với Võ Điền Gia Huy

Đóng cùng Võ Điền Gia Huy là Tam Triều Dâng, một nữ diễn viên trẻ tài năng, đã đóng nhiều phim trước đó. Cô cho biết nhân vật thú vị và mới mẻ, cô có thể trải nghiệm một tình yêu ngôn tình đúng nghĩa trong hành trình làm phim.

Tam Triều Dâng không ngại chuyện "đẩy thuyền" hay các nghi vấn "phim giả tình thật" vì nghĩ rằng khi đã đóng cặp đôi cần có trách nhiệm tạo "phản ứng hóa học" tốt với bạn diễn để mang đến cảm xúc chân thật cho khán giả.

NSƯT Mỹ Duyên cho biết bà vào vai "thầy bói" cậu Sáu, đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm, tìm hiểu sâu vào nghề đặc biệt này trên màn ảnh. Bà đã xem các video clip xem bói, tarot và cố gắng sáng tạo để ra được nhân vật hợp, đúng ý ê-kíp sản xuất.

Trong khi đó, Lê Phương gây bất ngờ khi tiết lộ không nói cho chồng biết có cảnh gần gũi với bạn diễn trong phim. Cô muốn thử thách cảm xúc mới mẻ trong hành trình làm nghề và rất hãnh diện khi chồng hiểu và tôn trọng công việc của mình.

Việc Lê Phương thú nhận khiến bạn diễn của cô là Quốc Huy bất ngờ chia sẻ dí dỏm: "Tự nhiên nghe chồng Lê Phương không biết có cảnh gần gũi làm tôi lo lắng ngang".

NSƯT Mỹ Duyên

Lê Phương

Thùy Anh

Tam Triều Dâng và Lê Phương

Hồng Ánh và NSƯT Mỹ Duyên

Ê-kíp diễn viên phim

"Vì mẹ anh phán chia tay" dài 16 tập, kể về thiếu gia Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), giả liệt để né tránh cuộc hôn nhân với "người hợp mệnh" do mẹ sắp đặt theo lời "bề trên".

Trớ trêu thay, người chăm sóc anh lại là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) - hộ lý "ma lanh", oan gia thời đi học mười năm trước. Từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Phim phát sóng độc quyền trên VieON vào lúc 20 giờ thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 13-3.