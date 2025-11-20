HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Cặp đôi vàng" Hyun Bin và Son Ye-jin gấp đôi hạnh phúc

Minh Khuê

(NLĐO) - Vợ chồng diễn viên Hyun Bin và Son Ye-jin trở thành tâm điểm thu hút chú ý công chúng khi cùng được xướng tên vinh danh tại Giải Rồng Xanh.

Lễ trao Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh (Blue Dragon Film Awards) lần thứ 46 đã diễn ra tại Hội trường KBS ở Yeouido, Seoul - Hàn Quốc, tối 19-11.

Hyun Bin đã giành chiến thắng hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" với phim "Harbin" còn vợ anh là minh tinh Son Ye-jin thì thắng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với phim "No Other Choice".

"Cặp đôi vàng" Hyun Bin và Son Ye-jin gấp đôi hạnh phúc - Ảnh 1.

Hyun Bin và Son Ye-jin trên thảm đỏ

Đây là lần đầu tiên có một đôi vợ chồng diễn viên cùng lên nhận giải trong suốt chiều dài lịch sử của giải Rồng Xanh. Đây cũng là lần đầu vợ chồng Hyun Bin cùng xuất hiện tại một lễ trao giải sau 5 năm kể từ phim "Hạ cánh nơi anh".

"Tôi rất biết ơn. Tôi biết ơn người hâm mộ đã bỏ phiếu rất tích cực để tôi được nhận giải thưởng này và tôi thực sự trân trọng điều đó" - tài tử Hyun Bin thổ lộ.

Mỹ nhân Son Ye-jin nói rằng thật vinh dự khi được nhận giải cùng chồng. Một kỷ niệm khó quên của cả hai.

Cặp đôi bày tỏ hạnh phúc, liên tục cảm ơn và cũng không ngại ngần thể hiện niềm vui trước mọi người. Họ cũng cùng nhắc đến con trai ba tuổi.

Nhiều bàn tán trái chiều xung quanh "cặp đôi vàng" làng giải trí Hàn Quốc. Một số cho rằng cả hai đẹp đôi, hạnh phúc khi được tôn vinh. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng giải thưởng cố tình tạo chú ý bằng việc trao giải cho họ mà không quan tâm đến chất lượng diễn xuất.

"Cặp đôi vàng" Hyun Bin và Son Ye-jin gấp đôi hạnh phúc - Ảnh 2.

Cả hai được tôn vinh

"Cặp đôi vàng" Hyun Bin và Son Ye-jin gấp đôi hạnh phúc - Ảnh 3.

Tin liên quan

Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

Son Ye-jin và nỗi bất an sau khi cưới Hyun Bin, sinh con

(NLĐO) – Son Ye-jin thẳng thắn bày tỏ về 26 năm làm nghề của mình và thú nhận đôi khi cô cảm thấy lo lắng sau khi đã có gia đình riêng.

"Chị đẹp" Son Ye-jin chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên con

(NLĐO) - Son Ye-jin chia sẻ cuộc sống thường ngày của cô với khoảnh khắc bình yên bên gia đình, chồng con.

Son Ye-jin đăng ảnh đầu tiên của con đầu lòng với Hyun Bin

(NLĐO) – Son Ye-jin và Hyun Bin đón con đầu lòng vào ngày 27-11. Trước đó, cặp đôi này tổ chức đám cưới vào ngày 31-3 và nhận nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Hyun Bin Son Ye-jin cặp đôi vàng Giải Rồng Xanh
