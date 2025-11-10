HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cất giấu 20 kg bạc dưới đế giày vận chuyển qua biên giới

Tr.Đức

(NLĐO)- 20 kg bạc dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới

Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Thủ đoạn ngụy trang cất giấu 20 kg bạc trong giày để vận chuyển trái phép - Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Trung Dũng cùng số tang vật bị thu giữ

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương (SN 1996, trú tại số 11, 13 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (SN 1993, trú tại khu Trung, xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ Luật hình sự; Khởi tố bị can đối với Phùng Trung Dũng (SN 2008, trú tại khu Hồng Kỳ, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh); Vũ Thị Hằng (SN 1985) và Lương Văn Tuân (SN 1991), cùng trú tại khu Hồng Phong, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, hồi 19 giờ ngày 20-10, tại khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20 kg Bạc, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nilon kích thước khoảng 15x8 cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.

Thủ đoạn ngụy trang cất giấu 20 kg bạc trong giày để vận chuyển trái phép - Ảnh 2.

Số bạc dưới dạng các viên nhỏ hình tròn, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới

Quá trình điều tra, cơ quan công an ban đầu xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời.

Khoảng 19 giờ ngày 20-10, Hằng, Tuân, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đưa về nhà Vũ Thị Hằng tại số 466 Mạc Đĩnh Chi, thuộc khu 7, phường Móng Cái 3 cất giấu đợi Vũ Duy Khương đến nhận thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Cơ quan ảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu, phương tiện có liên quan và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Tin liên quan

Phá đường dây buôn lậu qua biên giới tinh vi, quy mô lớn gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Phá đường dây buôn lậu qua biên giới tinh vi, quy mô lớn gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)- Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm ti đồng

Khởi tố 3 cô gái vận chuyển tiền trái phép qua biên giới

(NLĐO) – 3 cô gái lợi dụng các mối quan hệ làm ăn, buôn bán với người ở Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Vận chuyển trái phép vàng qua biên giới gia tăng khi giá liên tiếp lập đỉnh mới

(NLĐO)- Theo Cục Hải quan, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển vàng lậu ngày càng tinh vi khi giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới thời gian qua.

vận chuyển trái phép qua biên giới nguỵ trang cất giấu dưới đế giầy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo