Tây Ninh bắt giữ người mang 16 khoanh vàng qua biên giới

Chiều 21-10, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ đối tượng có hành vi mang theo vàng với số lượng lớn qua cửa khẩu khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Trần Đình Sâm và 16 khoanh vàng lúc bị bắt quả tang

Theo đó, vào lúc 13 giờ 5 phút ngày 18-10, tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thuộc xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh), Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây thực hiện nhiệm vụ, phát hiện hành khách làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam không có đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Qua xác minh, đối tượng được xác định là Trần Đình Sâm (SN 1990; nơi thường trú xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành kiểm tra trên người đối tượng thì phát hiện bên trong túi áo khoác có chứa 16 khoanh tròn màu vàng, được Sâm khai nhận là vàng thật.

Tổ công tác đã tiến hành tuyên bố bắt người phạm tội quả tang đối với Sâm và lập biên bản bắt, tạm giữ, niêm phong các đồ vật, tài liệu, vật chứng liên quan; đồng thời áp giải đối tượng về đồn để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Kết quả giám định, 16 khoanh tròn màu vàng có khối lượng 299,62 gam, chứa thành phần kim loại chính là vàng, hàm lượng trung bình là 99,86%.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.