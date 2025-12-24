Cậu bé 12 tuổi khỏi ung thư một cách kỳ diệu

Cách đây gần 1 năm, đôi chân em L. bỗng mất cảm giác. Tình trạng yếu liệt tiến triển nhanh đến mức em không thể đi lại, thậm chí mất kiểm soát đại tiểu tiện.

Gia đình đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn trong khu vực khám nhưng những chẩn đoán và điều trị vẫn không ngăn được cơn bạo bệnh đang tàn phá cơ thể nhỏ bé.

Gia đình quyết định đưa em đến Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện chụp MRI toàn thân và phát hiện "thủ phạm": Một khối u nằm ngay khoang sau tủy sống đoạn ngang mức thân sống D3-D5, chèn ép tủy ngực và rễ thần kinh kèm với hạch cổ to.

Kết quả giải phẫu bệnh gây bàng hoàng: U-lympho tế bào lớn thoái sản – một thể ung thư máu hiếm gặp, chỉ chiếm 10%-15% các ca u lympho không Hodgkin ở trẻ em với đặc tính diễn tiến cực kỳ ác tính và nhanh chóng.

Sau 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

"Chúng tôi băn khoăn rất nhiều. Làm sao để bé không chỉ sống mà còn phải đi lại được" – ThS-BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung (người trực tiếp điều trị) chia sẻ. Phác đồ được đưa ra, đó là kết hợp hóa trị liệu truyền thống với Brentuximab – loại thuốc điều trị trúng đích thế hệ mới.

Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai một loại thuốc điều trị trúng đích phức tạp này nên đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Về tốc độ truyền, cách pha chế và theo dõi phản ứng phản vệ phải được thực hiện chuẩn xác đến từng phút. Bên cạnh đó, các bác sĩ phải giám sát chặt chẽ các tác dụng phụ. Chưa kể, khó khăn chồng chất khi chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ và nhất là sự kiên trì của gia đình khi một đợt điều trị kéo dài hơn một tháng.

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã hỗ trợ một phần chi phí thuốc để gia đình yên tâm cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Sau 3 đợt điều trị, từ đôi chân bại liệt, cậu bé bắt đầu có những cử động nhỏ và tự đứng dậy được. Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET- CT cho thấy khối u hoàn toàn biến mất. 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.