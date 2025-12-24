HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cậu bé 12 tuổi khỏi ung thư một cách kỳ diệu

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Gia đình em P.V.L (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) vẫn chưa quên được khoảnh khắc con mình thoát khỏi bệnh ung thư.

Cách đây gần 1 năm, đôi chân em L. bỗng mất cảm giác. Tình trạng yếu liệt tiến triển nhanh đến mức em không thể đi lại, thậm chí mất kiểm soát đại tiểu tiện. 

Gia đình đã đưa em đi khắp các bệnh viện lớn trong khu vực khám nhưng những chẩn đoán và điều trị vẫn không ngăn được cơn bạo bệnh đang tàn phá cơ thể nhỏ bé.

Gia đình quyết định đưa em đến Việt Nam, tìm đến Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện chụp MRI toàn thân và phát hiện "thủ phạm": Một khối u nằm ngay khoang sau tủy sống đoạn ngang mức thân sống D3-D5, chèn ép tủy ngực và rễ thần kinh kèm với hạch cổ to. 

Kết quả giải phẫu bệnh gây bàng hoàng: U-lympho tế bào lớn thoái sản – một thể ung thư máu hiếm gặp, chỉ chiếm 10%-15% các ca u lympho không Hodgkin ở trẻ em với đặc tính diễn tiến cực kỳ ác tính và nhanh chóng.

Cậu bé người nước ngoài khỏi ung thư máu hiếm gặp - Ảnh 1.

Sau 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

"Chúng tôi băn khoăn rất nhiều. Làm sao để bé không chỉ sống mà còn phải đi lại được" – ThS-BSCKII Cồ Nguyễn Phương Dung (người trực tiếp điều trị) chia sẻ. Phác đồ được đưa ra, đó là kết hợp hóa trị liệu truyền thống với Brentuximab – loại thuốc điều trị trúng đích thế hệ mới. 

Đây là lần đầu tiên bệnh viện triển khai một loại thuốc điều trị trúng đích phức tạp này nên đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Về tốc độ truyền, cách pha chế và theo dõi phản ứng phản vệ phải được thực hiện chuẩn xác đến từng phút. Bên cạnh đó, các bác sĩ phải giám sát chặt chẽ các tác dụng phụ. Chưa kể, khó khăn chồng chất khi chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ và nhất là sự kiên trì của gia đình khi một đợt điều trị kéo dài hơn một tháng.

Bệnh viện Quốc tế Minh Anh đã hỗ trợ một phần chi phí thuốc để gia đình yên tâm cùng con chiến đấu với bệnh tật.

Sau 3 đợt điều trị, từ đôi chân bại liệt, cậu bé bắt đầu có những cử động nhỏ và tự đứng dậy được. Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET- CT cho thấy khối u hoàn toàn biến mất. 9 tháng kiên trì, từ một trẻ liệt chi, nay em đã có thể đi lại như một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường.

Tin liên quan

Khám phá độc đáo ở Thái Lan hứa hẹn giúp nhiều người thoát ung thư da

Khám phá độc đáo ở Thái Lan hứa hẹn giúp nhiều người thoát ung thư da

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã phát hiện "siêu phân tử" chống UV mới từ những sinh vật nhỏ bé ẩn nấp trong suối nước nóng ở Thái Lan.

Ung thư ruột tránh xa vì những món ăn này

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy "nạp" đủ một vi chất quen thuộc - qua thực phẩm hay dược phẩm - có thể giúp giảm nguy cơ ung thư ruột.

AI tầm soát ung thư cổ tử cung ở Bệnh viện Hùng Vương, 5 phút nhận kết quả

(NLĐO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tầm soát ung thư cổ tử cung chỉ trong 5 phút thay vì 1-3 tuần với chi phí thấp.

ung thư máu tế bào ung thư người nước ngoài khỏi bệnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo