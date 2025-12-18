Vì sao thuốc ung thư hiệu quả cao vẫn khó tiếp cận?

Thông tin được GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ tại hội thảo khoa học về dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư, diễn ra ngày 18 và 19-12, tại Hà Nội.

GS-TS Lê Văn Quảng chia sẻ về các phương pháp trị ung thư. Ảnh: Thái Hà

Theo GS Lê Văn Quảng, ung thư không thể điều trị hiệu quả bằng một phương pháp đơn lẻ, mà cần phối hợp đa mô thức như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, điều trị đích, điều trị miễn dịch…

Bên cạnh thuốc, hệ thống máy xạ trị gia tốc hiện đại giúp nâng cao độ chính xác, giảm tác dụng phụ so với các thế hệ máy trước.

Những năm gần đây, lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư có bước tiến mạnh mẽ, trong đó thuốc điều trị giữ vai trò then chốt. Trước đây, các thuốc thế hệ cũ, đặc biệt là hóa chất, thường gây nhiều tác dụng phụ do không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn ảnh hưởng đến tế bào lành, khiến người bệnh mệt mỏi, suy kiệt.

Hiện nay, các thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, nhất là thuốc điều trị đích, đã cải thiện rõ rệt hiệu quả và mức độ an toàn. Thuốc đích đã phát triển đến thế hệ thứ ba, tác động trực tiếp vào các đột biến gene của tế bào ung thư, giúp giảm tác dụng phụ, rút ngắn thời gian điều trị và không cần truyền kéo dài như hóa chất.

Theo thống kê cách đây khoảng hai năm, thuốc đích giúp kéo dài thời gian sống thêm không bệnh cho người bệnh lên tới 36,8 tháng.

Bên cạnh đó, liệu pháp miễn dịch ngày càng đa dạng. Trước đây, phần lớn thuốc miễn dịch mang tính độc quyền với giá rất cao. Hiện nay, nhiều thuốc tương đương sinh học đã xuất hiện, giá thành thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả điều trị. Tuy nhiên, do cơ chế tác động phức tạp và chi phí lớn, việc lựa chọn và phối hợp thuốc đòi hỏi bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tốn kém nhưng hiệu quả không tương xứng.

Điều trị cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K

GS Quảng cho biết trong số các thuốc mới, Pembroria (hoạt chất pembrolizumab) – thuốc miễn dịch tương đương sinh học do Nga sản xuất, có hiệu quả điều trị tương tự các thuốc đang sử dụng phổ biến nhưng giá thành thấp hơn.

Cụ thể, thuốc này khoảng 36 triệu đồng mỗi liệu trình, trong khi Keytruda khoảng 60 triệu đồng mỗi lọ. Hiện thuốc đã được nhập khẩu về Việt Nam và Bệnh viện K đang lên kế hoạch đấu thầu để người bệnh ung thư có thể tiếp cận rộng rãi hơn.

Theo các chuyên gia đầu ngành, hiện có nhiều kỹ thuật điều trị ung thư mới nhưng đa số đều tốn kém, chi phí đắt đỏ trong khi ung thư hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả hơn bằng dự phòng và phát hiện sớm.