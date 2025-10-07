Cậu bé 13 tuổi chăm mẹ, mơ sớm trở lại trường

Những ngày qua tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), hình ảnh cậu bé Ngô Hoàng Anh (13 tuổi, quê Đắk Lắk) gầy gò, một mình xoay xở chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mẹ cậu bé là chị Ngô Thị Cẩm Linh (46 tuổi), công nhân thời vụ, một mình gồng gánh nuôi con. Với thu nhập ít ỏi chỉ 5 triệu đồng/tháng, cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng chật vật, thường xuyên thiếu trước hụt sau.

Bi kịch ập đến hơn 10 ngày trước, khi chị Linh không may bị hóc xương cá. Vì không có tiền, chị cố chịu đựng cơn đau nhiều ngày liền cho đến khi kiệt sức, ngất đi và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị áp xe cạnh hậu môn, nhiễm trùng lan rộng sang đùi và chỉ định phẫu thuật gấp. Gánh nặng viện phí ập xuống khi một người đồng nghiệp cho mượn 7 triệu đồng vẫn không đủ, số tiền còn thiếu đã hơn 30 triệu đồng.

Cậu bé Ngô Hoàng Anh một mình chăm sóc mẹ tại bệnh viện

Không còn người thân nào khác, đôi vai gầy của cậu bé 13 tuổi phải gồng gánh mọi việc, từ lau rửa, đút ăn cho đến đỡ mẹ vệ sinh. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le, nhiều người nuôi bệnh cùng phòng đã chung tay phụ giúp. Phía bệnh viện cũng đã kết nối và Công ty CP We Care 247 đã cử nhân viên đến chăm sóc miễn phí cho chị Linh vào ban ngày.

Dù ban ngày đã có người đỡ đần, đêm xuống, Hoàng Anh lại một mình lo cho mẹ. Với đôi mắt đượm buồn và vẻ mặt già dặn trước tuổi, cậu bé khẽ nói: "Con chỉ ước có tiền trả viện phí, lo cho mẹ mau khỏe. Con nghỉ học hơn 10 ngày rồi, sợ không theo kịp bài vở. Con mong mẹ mau lành bệnh để về nhà, để con được tiếp tục đến trường như các bạn".

