Cậu bé 13 tuổi chăm mẹ, mơ sớm trở lại trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cậu bé 13 tuổi chăm mẹ, mơ sớm trở lại trường

Bài và ảnh: Ngân Hà

Không còn người thân nào khác, đôi vai gầy của cậu bé 13 tuổi phải gồng gánh mọi việc, từ lau rửa, đút ăn cho đến đỡ mẹ vệ sinh

 Những ngày qua tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), hình ảnh cậu bé Ngô Hoàng Anh (13 tuổi, quê Đắk Lắk) gầy gò, một mình xoay xở chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mẹ cậu bé là chị Ngô Thị Cẩm Linh (46 tuổi), công nhân thời vụ, một mình gồng gánh nuôi con. Với thu nhập ít ỏi chỉ 5 triệu đồng/tháng, cuộc sống của 2 mẹ con vô cùng chật vật, thường xuyên thiếu trước hụt sau.

Bi kịch ập đến hơn 10 ngày trước, khi chị Linh không may bị hóc xương cá. Vì không có tiền, chị cố chịu đựng cơn đau nhiều ngày liền cho đến khi kiệt sức, ngất đi và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị áp xe cạnh hậu môn, nhiễm trùng lan rộng sang đùi và chỉ định phẫu thuật gấp. Gánh nặng viện phí ập xuống khi một người đồng nghiệp cho mượn 7 triệu đồng vẫn không đủ, số tiền còn thiếu đã hơn 30 triệu đồng.

Cậu bé 13 tuổi chăm mẹ, mơ sớm trở lại trường - Ảnh 1.

Cậu bé Ngô Hoàng Anh một mình chăm sóc mẹ tại bệnh viện

Không còn người thân nào khác, đôi vai gầy của cậu bé 13 tuổi phải gồng gánh mọi việc, từ lau rửa, đút ăn cho đến đỡ mẹ vệ sinh. Cảm thương trước hoàn cảnh éo le, nhiều người nuôi bệnh cùng phòng đã chung tay phụ giúp. Phía bệnh viện cũng đã kết nối và Công ty CP We Care 247 đã cử nhân viên đến chăm sóc miễn phí cho chị Linh vào ban ngày.

Dù ban ngày đã có người đỡ đần, đêm xuống, Hoàng Anh lại một mình lo cho mẹ. Với đôi mắt đượm buồn và vẻ mặt già dặn trước tuổi, cậu bé khẽ nói: "Con chỉ ước có tiền trả viện phí, lo cho mẹ mau khỏe. Con nghỉ học hơn 10 ngày rồi, sợ không theo kịp bài vở. Con mong mẹ mau lành bệnh để về nhà, để con được tiếp tục đến trường như các bạn".

Để tiếp thêm động lực cho Hoàng Anh, mọi đóng góp, bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở Báo Người Lao Động tại số 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM hoặc gửi vào số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động, tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP HCM, nội dung: Ủng hộ bé Ngô Hoàng Anh (13 tuổi, quê Đắk Lắk).


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo