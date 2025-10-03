Ngày 3-10, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM cho hay đang triển khai chương trình "Khám chữa bệnh và trao tặng thẻ BHYT cho người lớn tuổi". Đây là một trong những hoạt động của bệnh viện nhằm hưởng ứng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5-10 tại Khoa Khám bệnh bệnh viện (cơ sở 1), tập trung vào người cao tuổi tại 3 phường là Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ.

Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện sẽ phân bổ 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường

Đối với những người cao tuổi đã có thẻ BHYT, bệnh viện sẽ tiến hành khám chữa bệnh theo đúng phạm vi quyền lợi của BHYT. Đặc biệt, toàn bộ phần chi phí chênh lệch (ngoài phạm vi thanh toán của BHYT) sẽ được miễn phí hoàn toàn, giúp giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Tại chương trình còn quảng bá, áp dụng rộng rãi các phương pháp điều trị không dùng thuốc trong y học cổ truyền. Các phương pháp như xoa bóp bấm huyệt và chườm dược liệu sẽ thực hiện miễn phí cho tất cả người tham gia.

Người cao tuổi chưa có thẻ BHYT sẽ được ưu tiên khám và tạo điều kiện đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM.

