Sức khỏe

Người cao tuổi ở TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT

Tin-ảnh- clip: Hồng Đào

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện đã tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường ở TP HCM.

Có mặt từ rất sớm, bà Kiều Tiên (89 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TP HCM) háo hức chờ đến lượt mình khám bệnh tại chươnh trình "Khám chữa bệnh và trao tặng thẻ BHYT cho người lớn tuổi" do Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM tổ chức tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ, sáng 5-10. Đây là một trong những hoạt động của bệnh viện hưởng ứng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Người cao tuổi TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 1.

Bà Kiều Tiên được khám bệnh miễn phi tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM

Bà Tiên cho hay bị ung thư vú, đã phẫu thuật cách đây 10 năm. Ở tuổi 90, bà mắc thêm bệnh suy thận, suy giãn tĩnh mạch… "Tháng nào tôi cũng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nay nghe phường thông báo có chương trình khám bằng y học cổ truyền, tôi rủ bạn già ở gần nhà đi cùng. Không ngờ khám y học cổ truyền hay quá, còn được massage, châm cứu miễn phí"- bà Tiên nói.

Người cao tuổi TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 2.

Người cao tuổi được khám bệnh miễn phí vào sáng 5-10

Còn ông Nguyễn Mạnh Việt (64 tuổi, ở phường Nhiêu Lộc) bày tỏ niềm vui khi được tặng thẻ BHYT. Ông Việt cho hay ông thường xuyên đau khớp, nhức mỏi nên đều đặn khám bệnh mỗi tháng. Nay có thẻ BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền nên sẽ đến đây khám thường xuyên.

Người cao tuổi TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 3.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ

Ông Nguyễn Mạnh Việt bày tỏ niềm vui khi được tặng thẻ BHYT.

BSCKII Hà Thị Hồng Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết chương trình khám cho 300 người cao tuổi tại TP HCM. Đa số người cao tuổi mắc các bệnh về xương khớp, thần kinh, chuyển hóa tim mạch… 

Người cao tuổi TP HCM phấn khởi vì được khám bệnh, tặng thẻ BHYT - Ảnh 4.

Ban giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT cho người lớn tuổi

Đặc biệt, các bệnh về xương khớp rất phù hợp để điều trị bằng y học cổ truyền. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng quảng bá và áp dụng rộng rãi các phương pháp điều trị không dùng thuốc của y học cổ truyền. 

Các phương pháp như xoa bóp bấm huyệt và chườm dược liệu sẽ được giới thiệu và thực hiện miễn phí cho tất cả người tham gia, dù có hay chưa có thẻ BHYT.

Dịp này, bệnh viện cũng tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ.


Tin liên quan

Khám bệnh miễn phí, tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi ở TP HCM vào ngày 5-10

Khám bệnh miễn phí, tặng 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi ở TP HCM vào ngày 5-10

(NLĐO)- Bên cạnh khám bệnh miễn phí, bệnh viện sẽ phân bổ 60 thẻ BHYT cho người cao tuổi tại 3 phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ (TP HCM).

Khám bệnh về da miễn phí cho người dân vùng bão lũ

Tại đây, ngoài thăm khám và cấp thuốc miễn phí, đoàn còn hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa bệnh về da thường gặp sau lũ

Những trường hợp phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

(NLĐO)- Có 4 trường hợp phải tạm dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe Y học cổ truyền kiểm tra sức khỏe người cao tuổi
