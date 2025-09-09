Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà tại buổi làm việc với các sở, ngành, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) về việc đề xuất các dự án đầu tư xây dựng cầu thay phà Cát Lái (cầu Cát Lái) và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) trong ngày 9-9.

Một trong các phối cảnh cầu Cát Lái dự kiến

Với Dự án cầu Cát Lái, CC1 đề xuất dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7 km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 18,8 ngàn tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

CC1 đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó phương án 1 là hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao và BT (Xây dựng - Chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách nhà nước, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Đối với Dự án cầu Long Hưng, CC1 đề xuất phương án tuyến có chiều dài hơn 11,7 km; điểm đầu giao với đường vành đai 3 - TP HCM tại nút giao Gò Công, phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh; điểm cuối giao với Quốc lộ 51, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai. Trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3 km, phần đường dẫn trên địa bàn TP HCM dài hơn 3,8 km và phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 5,5 km.

Nhà đầu tư cũng đề xuất 3 phương án đầu tư dự án cầu Long Hưng theo hình thức đối tác công tư (PPP), với phương án 1 là hợp đồng BOT, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán chậm và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. Tổng mức đầu tư dự án là gần 11 ngàn tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà, các dự án cầu Cát Lái, cầu Long Hưng là rất cần thiết với Đồng Nai để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng. Đối với cầu Cát Lái, Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công xây dựng trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2028. Vì vậy, các cơ quan liên quan phải hoàn thành hồ sơ dự án để Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi được thông qua, sẽ trình hồ sơ để HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Xây dựng rà soát lại sự phù hợp của Dự án cầu Cát Lái đối với các quy hoạch khi trình hồ sơ dự án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Dự án cầu Long Hưng, hiện đã có 1 nhà đầu tư đề xuất dự án, phía tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện rà soát, lựa chọn phương án tối ưu nhất. Đồng thời, CC1 cần xem xét, hoàn thiện phương án của mình theo hướng tránh để ảnh hưởng đến các dự án đầu tư công đang triển khai trong khu vực.