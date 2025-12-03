HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Câu chuyện tội ác của những nhóm thanh thiếu niên “to gan"

Trần Thái

(NLĐO) - Các bị cáo đều là những thanh niên bỏ học từ sớm, là lao động tự do, từ Đắk Lắk vào TPHCM làm thuê kiếm sống.

Ngày 3-12, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm xét xử Giàng Seo Tỏa (SN 2007), Sùng Văn Trường (SN 2006) và Thào Mi Giáo (SN 2007; cùng quê Đắk Lắk) về các tội "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ án, hầu hết những người tham gia vụ án đều ở độ tuổi 14 đến 18, nhiều em chưa đủ tuổi thành niên, đang làm việc tại các xưởng may, xưởng bao bì để mưu sinh.

Khoảng 20 giờ ngày 17-3-2024, Giàng Seo Tỏa (lúc này 17 tuổi) đang ở xưởng bao bì thuộc phường Phú Thọ Hòa, TPHCM thì nhận tin nhắn của Sùng A Lồng (15 tuổi) rủ sang xưởng may tại phường Bình Hưng Hòa để nhậu. Tỏa rủ theo Giàng Seo Cự (18 tuổi). Thấy Cự mang dao bấm dài hơn 10 cm, Tỏa lấy cất vào túi áo. Đến nơi, cả 3 ngồi uống bia trong xưởng.

Cùng thời gian này, nhóm thiếu niên gồm Sùng Seo Chung, Tráng Hồng Vàng, Lù A Quý (15-16 tuổi) và Vàng Chí Phúc (chưa đủ 13 tuổi) bị một nhóm lạ mặt rượt đánh. Bực tức, Chung gọi điện nhờ Thào Văn Dũng (19 tuổi) tới hỗ trợ.

- Ảnh 1.

Bị cáo Tỏa tại toà

Dũng đang ở gần đó cùng nhóm bạn gồm Sùng Văn Trường (18 tuổi), Thào Mi Giáo (17 tuổi) và một số thiếu niên khác trong độ tuổi từ 14 đến 16. Nghe chuyện, cả nhóm kéo đến khu vực đường số 6, phường Bình Hưng Hòa.

Tại đây, nhóm của Dũng nhầm tưởng Tỏa, Lồng và Cự — đang nhậu trong nhà, chính là nhóm đã tấn công Chung lúc trước, nên gọi ra "nói chuyện".

Từ xô xát đến án mạng

Dù sau đó được xác nhận là nhầm lẫn, Dũng vẫn lao vào đánh Tỏa bằng mũ bảo hiểm và hô nhóm bạn xông vào đánh Cự và Lồng.

Tỏa bỏ chạy nhưng bị Dũng đuổi theo. Trước nhà số 47 đường số 6, bị dồn ép và đánh tới tấp, Tỏa rút dao bấm đâm thẳng một nhát vào mạng sườn trái của Dũng, rồi tiếp tục đâm thêm một nhát vào vai phải khiến Dũng gục ngã.

Chưa dừng lại, Tỏa quay lại hỗ trợ bạn, tiếp tục dùng dao đâm sượt vào đầu Sùng Văn Trường khiến cả nhóm bỏ chạy. Dũng tử vong trên đường đến bệnh viện, nhiều thanh niên khác bị thương từ 1-2%.

Sau vụ án, Công an quận Bình Tân (cũ) triệu tập các đối tượng. Tỏa khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp con dao gây án.

Trước phiên xét xử, cha mẹ bị cáo Toả bồi thường 90 triệu đồng cho cha mẹ ruột của bị hại Dũng. Sau đó, cha mẹ Dũng đã làm đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Tỏa.

VKSND TPHCM xác định hành vi của Tỏa là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt mạng sống người khác. Bị cáo Tỏa bị truy tố theo khoản 2 Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 về tội "Giết người", với khung hình phạt cao nhất lên tới tử hình.

Hai bị cáo Sùng Văn Trường và Thào Mí Giáo bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, với khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Tin liên quan

Ba sinh viên ở Đà Nẵng tham gia vào đường dây mua bán ma túy

Ba sinh viên ở Đà Nẵng tham gia vào đường dây mua bán ma túy

(NLĐO) – Trong đường dây mua bán ma túy dạng "cỏ Mỹ" vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá, đáng chú ý có 3 sinh viên đang học đại học.

Phân định pháp lý vụ cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

(NLĐO) - Sau khi mẹ mất, 2 bé gái không được đến trường, thậm chí bị xích chân, nhốt trong nhà.

Bắt "ông trùm" đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Chỉ trong gần 1 năm đường dây cá độ bóng đá do Hoàng Tạ Minh Cường cầm đầu có tổng giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng trên khắp cả nước.

