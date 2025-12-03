HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Phân định pháp lý vụ cháu bé bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi mẹ mất, 2 bé gái không được đến trường, thậm chí bị xích chân, nhốt trong nhà.

Như Báo Người Lao Động thông tin, Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip 1 bé gái bị xích trong căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

img

Bé gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu.

Vụ việc xảy ra tại thôn 5A, xã Ea Ktur, lực lượng chức năng sau đó vào cuộc giải cứu các cháu bé. Trong đó, bé gái 11 tuổi bị bố xích chân, phát hiện thêm một bé gái 9 tuổi cũng bị nhốt trong phòng. Đáng nói, 2 bé gái cũng không được tiếp xúc với gia đình ngoại trong nhiều năm.

Khi Công an xã Ea Ktur mời ông N.T.Đ. (34 tuổi, cha 2 bé gái) đến làm việc. Ông Đ. cho biết mẹ các cháu đã mất do tai nạn giao thông, 2 cháu đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông đã nhốt và xích chân con trong phòng.

Hiện cả 2 bé gái đã được chính quyền địa phương giao cho ông bà ngoại tại xã Ea Ning chăm sóc và nuôi dưỡng.

Có thể xử lý tội ngược đãi hoặc hành hạ con

"Các hành vi như xích chân, nhốt trong phòng bẩn thỉu, thiếu ánh sáng, ăn uống vệ sinh tại chỗ, không được đến trường học, cấm tiếp xúc với họ hàng,... với 2 con ruột thì người cha có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 3 năm tù giam và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 5 năm tù giam đối với hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con dưới 16 tuổi" - luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thảo Trần, nói.

Theo luật sư luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Điều 185 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017) nêu rõ "Tội ngược đãi hoặc hành hạ con" tức là thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần. Đối với người dưới 16 tuổi thì phạt tù từ 2-5 năm.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-9-2001, hành vi ngược đãi, hành hạ thông thường được hiểu là việc đối xử tồi tệ về ăn, mặc, ở và các mặt sinh hoạt hằng ngày khác đối với người thân hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể người bị hại như: đánh đập, giam hãm,... làm cho người bị hại bị đau đớn về thể xác và tinh thần.

Bên cạnh đó, qua kết quả giám định thương tật 2 bé gái, nếu xác định có thương tích, tổn hại sức khoẻ đối với các cháu và hành vi này là do lỗi cố ý của người cha, thì tuỳ trường hợp cụ thể mà người cha có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các khoản tương ứng của Điều 134 Bộ Luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, mức phạt tù có thể lên đến 20 năm.

    Thông báo