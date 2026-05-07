Thời sự

Cầu gần 80 tỉ đồng xây xong "mỏi mòn" chờ đường dẫn

T.Trực

(NLĐO) - Dù đã hoàn thiện phần lớn, song cây cầu gần 80 tỉ đồng ở Quảng Ngãi lại không đường dẫn khiến người dân phải đi vòng.

Năm 2021, dự án cầu Sơn Mùa (tỉnh Quảng Ngãi) và đường dẫn vào hai đầu cầu đã được UBND huyện Sơn Tây (trước đây) phê duyệt với tổng mức đầu tư 79 tỉ đồng. Dự án được triển khai giai đoạn 2023–2025, với mục tiêu nhằm kết nối 2 xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng, tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại.

Cầu Sơn Mùa không có đường dẫn dù cơ bản đã hoàn thành

Theo thiết kế, dự án bao gồm cầu Sơn Mùa và đường vào hai đầu cầu với tổng chiều dài tuyến hơn 437m. Trong đó, cầu Sơn Mùa dài 179,3m; thời gian thực hiện năm 2023 - 2025. Đến nay, hạng mục cầu cơ bản hoàn thiện, lan can đã lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, do chưa có đường dẫn hai đầu, công trình chưa thể đưa vào khai thác.

Do không có đường dẫn khiến cầu không thể đưa vào sử dụng

Vì không có đường dẫn, cây cầu nằm chênh vênh giữa sông, cao hơn khu dân cư xung quanh khoảng 4-5m. Dù hai đầu cầu chỉ cách nhau khoảng 100 m, người dân vẫn phải đi vòng hàng cây số.

Cầu Sơn Mùa dù đã hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do không có đường dẫn

Theo người dân, việc đi lại, sản xuất gặp nhiều bất tiện, ảnh hưởng đến việc học hành của học sinh khi phải đi bộ xa.

Cầu Sơn Mùa cơ bản đã hoàn thành nhưng người dân phải đi vòng rất xa do không có đường dẫn

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, cho hay địa phương đề xuất UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo ông Đinh Văn Dương, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Sơn Tây (chủ đầu tư), nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ là do vướng quy hoạch chung trước đây. 

Hiện chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh quy hoạch và các hồ sơ pháp lý để tái khởi động dự án.

Ông Đinh Công Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, cho biết địa phương đã thu hồi 8 thửa đất với tổng diện tích hơn 6.000 m² của 17 hộ dân và tám tổ chức, đồng thời niêm yết công khai. 

"Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp chi trả bồi thường, bàn giao mặt bằng sạch để tháo gỡ "điểm nghẽn", ông Lập nói.

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Đà Nẵng ra "tối hậu thư" với loạt cây cầu thiếu đường dẫn

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ cụ thể rõ ràng, xử lý nhà thầu yếu kém, không để dây dưa kéo dài.

Làm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm để “giải cứu” đường dẫn cầu Rạch Miễu 2

(NLĐO) - Sau khi cầu Rạch Miễu 2 thông xe, áp lực giao thông đổ dồn về ngã tư Đồng Tâm khiến khu vực này thường xuyên ùn ứ.

