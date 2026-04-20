Pháp luật

Ba cây cầu xây xong chưa có đường dẫn, Viện kiểm sát ở Đà Nẵng vào cuộc

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Ba cây cầu thuộc dự án đường liên xã tại Đà Nẵng xây xong nhiều năm nhưng chưa có đường dẫn, chưa thể đưa vào sử dụng.

Mới đây, từ phản ánh của người dân, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Khu vực 4 (TP Đà Nẵng) đã tiến hành xác minh việc triển khai dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh (nay thuộc xã Hòa Vang) nhằm góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư công.

Cầu đường bộ xây xong để đó vì không có đường dẫn lên cầu

Theo đó, dự án được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 5-5-2017, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP làm chủ đầu tư. Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội, VKSND Khu vực 4 đã tiến hành xác minh việc triển khai dự án. Qua ghi nhận, tiến độ thi công vẫn chậm so với kế hoạch đề ra. 

Đáng chú ý, tại 2 thôn Đông Lâm và Hội Phước (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hiện có 3 cây cầu thuộc dự án đã thi công hoàn thiện từ nhiều năm trước nhưng chưa có đường dẫn, chưa đưa vào sử dụng.

Việc chậm tiến độ các hạng mục đã ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác dự án, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Một trong số 3 cây cầu đường bộ chậm tiến độ thuộc dự án Đường liên xã Hòa Phú - Hòa Ninh, nay thuộc xã Hòa Vang, Đà Nẵng

Theo Ban Quản lý dự án, tại Thông báo Kết luận số 790-TB/TU ngày 6-6-2025, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương tiếp tục hoàn thành toàn bộ tuyến đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh, kết nối đường vành đai phía Tây với Quốc lộ 14G để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế, du lịch địa phương, tránh lãng phí nguồn lực.

Kết luận này là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng quy định, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả dự án.

VKSND Khu vực 4 cho biết sẽ tiếp tục kiểm sát, nắm bắt tình hình, triển khai các hoạt động xác minh nhằm bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Nghị quyết 205/2025/QH15 cho phép Viện kiểm sát nhân dân thí điểm khởi kiện vụ án dân sự từ 1-1-2026 trong 3 năm tại 6 địa phương, nhằm bảo vệ hai nhóm chính: người dễ bị tổn thương (như trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai…) và lợi ích công (như đầu tư công, đất đai, môi trường, di sản, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng).


