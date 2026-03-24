Đà Nẵng ra "tối hậu thư" với loạt cây cầu thiếu đường dẫn

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng ngày 24-3 cho biết UBND TP vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các công việc, hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã đầu tư.

Theo công văn, hiện có nhiều công trình cầu đã hoàn thành hoặc thi công cơ bản hoàn thành phần cầu nhưng chưa hoàn thành phần đường dẫn.

Cầu bắc qua sông Trường Giang thuộc dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phần lớn do các yếu tố khách quan là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khó khăn nguồn vật liệu thi công (đất đắp, cát, đá) kèm theo sự vào cuộc chưa quyết liệt của hệ thống chính trị tại một số địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan triển khai các công việc, xử lý dứt điểm từng trường hợp, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Cầu Tân Bình (thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ) chậm tiến độ

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các địa phương, sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình và giải pháp, yêu cầu về mặt bằng, tiến độ thi công, cung ứng nguyên vật liệu,... nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng dự án.

Trong đó, xác định rõ mốc thời gian, khối lượng công việc còn lại, kế hoạch giải ngân và các nội dung vướng mắc (nếu có) để đảm bảo tiến độ hoàn thành của từng dự án theo thời gian dự kiến.

Các kế hoạch tiến độ chi tiết báo cáo UBND thành phố trước ngày 31-3-2026 để theo dõi, chỉ đạo.

Cầu Trà Đình ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ làm xong đã lâu nhưng không có đường dẫn

Trong đó lưu ý phải phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách của từng cơ quan, từng dự án, cá nhân hóa trách nhiệm để làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó phân công phải bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Rà soát, xử lý đối với các nhà thầu yếu kém. Trường hợp cần thiết thì chấm dứt hợp đồng, không để tình trạng "dây dưa kéo dài" ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.

Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng lập lại tiến độ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực của nhà thầu, tăng ca, tăng kíp,... để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng đúng theo thời gian yêu cầu…

Loạt tuyến đường, cây cầu chậm tiến độ, thiếu đường dẫn ở Đà Nẵng Cầu Gò Cuông, Cầu Tam Tiến và đường dẫn, Cầu Trà Đình, Cầu Lệ Bắc, Cầu Bình Sa đi Bình Hải (cầu Tây Giang), Cầu Vân Ly và đường dẫn, Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609, Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, Cầu Nghĩa Tự, Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông – lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn, Cầu Tân Bình (thị trấn Tân An cũ), Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên (cũ), QL1A và QL14H, Đường và cầu ĐH.7ĐB qua sông Vĩnh Điện, Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (cũ).



