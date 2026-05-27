Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên (TP Hà Nội) sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và vận hành tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.



Cầu Long Biên thông xe trở lại sau 2 tháng sửa chữa. Ảnh: Hữu Hưng

Theo đó, từ 0 giờ ngày 28-5, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ được lưu thông 2 chiều trên cầu Long Biên theo hướng Bồ Đề - Hoàn Kiếm và ngược lại, trên phần đường bộ hai bên cầu đã hoàn tất thi công. Phương án tổ chức giao thông được khôi phục theo hiện trạng trước thời điểm triển khai sửa chữa.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn điểu chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

UBND các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, thông báo tới người dân khu vực liên quan, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông.

Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn của ngành giao thông sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án tổ chức giao thông, kịp thời xử lý bất cập phát sinh và thu hồi các hệ thống biển báo không còn phù hợp sau khi cầu Long Biên trở lại trạng thái vận hành bình thường.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì cầu Long Biên từ ngày 28-3. Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.