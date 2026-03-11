HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cầu ở Huế đã thông xe, nhà thầu vẫn chưa lắp lan can như cam kết

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Cam kết ngày 1-3 phải tiến hành lắp lan can công trình cầu nhưng đến nay, đơn vị thi công vẫn chưa triển khai. Việc lưu thông qua cầu thiếu an toàn.

(NLĐO) - Ngày 11-3, nhiều người tham gia giao thông khi đi qua cầu bắc qua sông Như Ý nối khu A và B thuộc khu An Vân Dương ở phường An Cựu bất an khi cây cầu này chưa được thi công hoàn thiện lề bộ hành, bệ đỡ cột đèn, đặc biệt là không có lan can. 

Công trình cầu qua sông Như Ý đã cho phép phương tiện lưu thông nhưng đơn vị thi công chưa lắp đặt lan can, làm lề bộ hành.

Công trình cầu này thuộc gói thầu số 28 (HU-CW07): Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) của dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án TP Huế.

- Ảnh 1.

Cầu này dài khoảng vài chục mét, gồm hai cầu tách biệt nhau dành cho hai chiều lưu thông từ khu B qua khu A, mỗi cầu gồm 3 làn xe.

- Ảnh 2.

Lề bộ hành rộng khoảng 6 m nhưng chưa được thi công hoàn thiện, mép cầu chưa có lan can nhưng các phương tiện được phép lưu thông sau khi mặt đường được thảm bê tông từ đầu năm.

- Ảnh 3.

Bảng cảnh báo.

- Ảnh 4.

Gói thầu số 28 (HU-CW07) có giá trị hợp đồng 109,51 tỉ đồng, khởi công từ tháng 7-2021, Công ty Cổ phần 479 Hoà Bình trúng thầu thi công từ tháng 7-2021.

- Ảnh 5.

Kế hoạch hoàn thành vào tháng 6-2024 nhưng tiến độ thi công của nhà thầu liên tục chậm, buộc chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện.

- Ảnh 6.

Cầu đã hoàn thành thảm nhựa từ vài tháng với 3 làn đường nhưng vẫn chưa lắp lan can.

- Ảnh 7.

Sắt thép nằm chỏng chơ, nhà thầu dùng dây để cảnh báo người qua lại.

- Ảnh 8.

Ngày 27-2, tại buổi làm việc với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II thuộc Sở Tài chính TP Huế, đơn vị thi công cam kết bắt đầu triển khai thi công hạng mục lề bộ hành, lan can, bệ đỡ cột đèn từ ngày 1-3.

- Ảnh 9.

Nhưng đến nay công trường vẫn chưa được thi công. Cập nhật của chủ đầu tư mới đây cho biết đơn vị thi công chưa triển khai thi công, công nhân chưa được huy động đến công trường, vật liệu cốt thép cho lan can, bệ đỡ cột đèn chưa đưa đến công trường.

- Ảnh 10.

Với tình hình hiện tại, chủ đầu tư đánh giá nhà thầu không thể hoàn thành toàn bộ cầu Như Ý vào ngày 21-3 như cam kết.

- Ảnh 11.

Một dầm cầu nằm cạnh đường từ khu A qua B sắt chỏng chơ. Nhà thầu chăng dây cảnh báo để người điều khiển phương tiện tránh.

 

