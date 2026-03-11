Cầu ở Huế đã thông xe, nhà thầu vẫn chưa lắp lan can như cam kết

(NLĐO) - Cam kết ngày 1-3 phải tiến hành lắp lan can công trình cầu nhưng đến nay, đơn vị thi công vẫn chưa triển khai. Việc lưu thông qua cầu thiếu an toàn.
(NLĐO) - Ngày 11-3, nhiều người tham gia giao thông khi đi qua cầu bắc qua sông Như Ý nối khu A và B thuộc khu An Vân Dương ở phường An Cựu bất an khi cây cầu này chưa được thi công hoàn thiện lề bộ hành, bệ đỡ cột đèn, đặc biệt là không có lan can.
Công trình cầu qua sông Như Ý đã cho phép phương tiện lưu thông nhưng đơn vị thi công chưa lắp đặt lan can, làm lề bộ hành.
Công trình cầu này thuộc gói thầu số 28 (HU-CW07): Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; đường 100m nối 2 khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) của dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II - tiểu dự án TP Huế.
