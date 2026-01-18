HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một nhà thầu bị phạt 1,5 tỉ đồng khi thi công cầu ở Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Nhà thầu bị xử phạt khi thi công gói thầu 2 cây cầu bắc qua sông Như Ý ở TP Huế, thuộc dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II

Ngày 17-1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II thuộc Sở Tài chính TP Huế cho biết đã xử phạt nhà thầu gói thầu số 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng đường 100 m nối 2 khu đô thị A & B khu đô thị An Vân Dương, bao gồm cầu Vỹ Dạ và cầu qua sông Như Ý với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Hợp phần mở rộng cầu Vỹ Dạ nối đường Bà Triệu với Phạm Văn Đồng ở phường Vỹ Dạ đến nay chậm tiến độ.

Đơn vị trúng thầu bị phạt là Công ty Cổ phần 479 Hoà Bình do vi phạm tiến độ hợp đồng. Gói thầu số 28 (HU-CW07) có giá trị hợp đồng 109,51 tỉ đồng, khởi công từ tháng 7-2021. Theo kế hoạch ban đầu, gói thầu phải hoàn thành vào tháng 6-2024 nhưng tiến độ thi công của nhà thầu liên tục chậm, buộc chủ đầu tư nhiều lần điều chỉnh thời gian thực hiện. 

Đến nay, sau gần 5 năm thi công, khối lượng thực hiện gói thầu mới đạt khoảng 67%, nhiều hạng mục của cầu qua sông Như Ý, cầu Vỹ Dạ và tuyến đường kết nối khu A – B khu đô thị An Vân Dương vẫn chưa hoàn thành.

- Ảnh 2.

Hợp phần mở rộng cầu Vỹ Dạ gặp khó trong giải phóng mặt bằng và nay vẫn chưa thể hoàn thành do nhà thầu thi công ì ạch.

Bên cạnh việc xử phạt, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cam kết tiến độ mới, trong đó hoàn thành cầu qua sông Như Ý trước ngày 30-1, cầu Vỹ Dạ trước ngày 30-6. Riêng các hạng mục đường dẫn, thảm bê tông nhựa hoàn thành trong quý I năm nay.

- Ảnh 3.

Lao dầm ở hợp phần mở rộng cầu Vỹ Dạ.

Gói thầu số 28 (HU-CW07) thuộc Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế. Dự án này có tổng mức đầu tư 2.208 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. 

- Ảnh 4.

Hợp phần cầu bắc qua sông Như Ý nối khu A và B của Khu đô thị mới An Vân Dương.

Dự án gồm có 10 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) với tổng giá trị hơn 1.041 tỉ đồng. Giá trị đã giải ngân cho các gói thầu đến nay hơn 872 tỉ đồng, đạt 83,76%, trong đó có 7 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, còn 4 gói thầu đang thực hiện.

Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2024. Tuy nhiên, tháng 7-2024 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30-6-2028.

