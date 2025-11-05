HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng, nguy cơ mất an toàn: Kiến nghị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Liên quan vụ cầu Sông Lô bị hư hỏng, nguy cơ mất an toàn, Cơ quan cảnh sát điều tra kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Ngày 5-11, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết ngày 27-10 vừa qua, một số nguồn tin phản ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn. Theo đó, khi phát hiện mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2 m, có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng, nguy cơ mất an toàn: Kiến nghị khởi tố - Ảnh 1.

Cầu Sông Lô hư hỏng, trơ cột thép. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng ngày 27-10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn.

Trước những thông tin trên, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) kiểm tra thực tế tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan Cảnh sát điều tra nhận thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Do đó, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vụ cầu Sông Lô hư hỏng, nguy cơ mất an toàn: Kiến nghị khởi tố - Ảnh 2.

Trụ cầu T3 của cầu Sông Lô bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định và đang tiến hành điều tra, xác minh xử lý đối với những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi công, vận hành cầu Sông Lô.

Cầu Sông Lô bắc qua sông Lô được khởi công xây dựng vào tháng 8-2010, có tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và khánh thành, đưa vào sử dụng ngày 21-3-2015.

Cầu có chiều dài 517,8 m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850 m. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, cầu có hiện tượng hư hỏng. Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, tỉnh Phú Thọ đã cấm một số phương tiện tải trọng trọng lớn qua cầu và tiến hành phân luồng giao thông tại khu vực này.

Thực hư thông tin cấm lưu thông qua cầu Sông Lô

Thực hư thông tin cấm lưu thông qua cầu Sông Lô

(NLĐO) - Việc tạm dừng lưu thông qua cầu Sông Lô do cầu bị hư hỏng nặng sau mưa bão khiến việc đi lại của hàng ngàn người dân bị ảnh hưởng.

Hiểm họa từ những cây cầu xuống cấp tại Bạc Liêu

Nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, hàng trăm người dân ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu vô cùng lo lắng khi di chuyển qua những cây cầu dân sinh sắp sập.

Khắc phục các mố cầu xuống cấp trên đường Nguyễn Hữu Thọ

(NLĐ)- Báo Người Lao Động số ra ngày 10-11 phản ánh tình trạng hàng loạt mố cầu nằm trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ xuống cấp, hư hỏng.

