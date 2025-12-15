Cầu tạm Ông Mười Tâm bị sập, Tây Ninh ra thông báo khẩn

Sáng 15-12, ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết đã ra thông báo khẩn về việc cấm tuyệt đối người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Ông Mười Tâm trên đường 831 thuộc địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Lệnh cấm sẽ kéo dài cho đến khi hoàn thành công tác khắc phục sự cố sập cầu.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu tạm Ông Mười Tâm.

Nguyên nhân dẫn đến việc phải phong tỏa khẩn cấp đoạn qua cầu tạm này là do sự cố sập nhịp giữa của cầu xảy ra vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 11-12.

Cầu tạm Ông Mười Tâm được xây dựng nhằm phục vụ thi công cầu mới, chỉ có tải trọng giới hạn là 8 tấn. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, chiếc xe cẩu của một doanh nghiệp có tải trọng lên đến 38 tấn đã lưu thông qua, khiến nhịp giữa của cầu bị sập.

Việc sập cầu tạm đã khiến giao thông qua khu vực xã Vĩnh Hưng bị ảnh hưởng. Trong thời gian khắc phục sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã đưa ra các lộ trình thay thế cho người dân và phương tiện.

Theo đó, xe thô sơ, xe 2 bánh có thể đi theo tuyến đường vòng qua cầu hiện hữu Kênh Măng Đa, men theo đường bờ Tây kênh Măng Đa để sang xã Tân Hưng.

Đối với xe có tải trọng trên 8 tấn sẽ di chuyển theo đường cặp kênh 28 và kênh 504, qua cầu kênh 504 để về đường tỉnh 831, sau đó đi Tân Hưng.

Điều đáng chú ý, đối với xe có tải trọng lớn hơn 8 tấn bắt buộc phải đi vòng ra Quốc lộ 62 để đi sang đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79 cũ), rồi mới vào xã Tân Hưng và ngược lại. Đây là lộ trình dài khoảng 50 km, khiến các phương tiện tốn thêm thời gian và chi phí di chuyển đáng kể.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các phương tiện khi tham gia giao thông phải tuyệt đối tuân thủ biển báo hiệu đường bộ và biển hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Gói thầu thi công xây dựng cầu Ông Mười Tâm thuộc dự án 6 cây cầu trên tuyến đường Tỉnh 831 (đoạn Vĩnh Bình – cửa khẩu Long Khốt và đoạn Vĩnh Hưng – Tân Hưng đi Tân Phước) do Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc đảm nhận thi công, khởi công từ ngày 10-12-2024 và dự kiến hoàn thành vào ngày 5-3-2026. Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc đã thi công cầu tạm Ông Mười Tâm có tải trọng 8 tấn để cho các phương tiện có tải trọng dưới 8 tấn và người dân lưu thông trong thời gian thi công xây mới cầu Ông Mười Tâm.



