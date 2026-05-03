Thể Công Viettel quyết tâm giành chiến thắng khi tiếp đón Ninh Bình trong trận đấu mang tính chất "chung kết sớm" hòng rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Công an Hà Nội. Đội bóng áo lính nhanh chóng có lợi thế dẫn bàn khi được hưởng phạt đền ở phút 30.

Thể Công (1-1) Ninh Bình - Clip: FPT Play

Cú dứt điểm trên chấm 11m của Lucao không thành công song Văn Khang đã nhanh chân xuất hiện và đệm bóng vào lưới trống, giúp Thể Công mở tỉ số trận đấu. Đang chiếm nhiều lợi thế, đội chủ nhà phải chơi thiếu người từ phút 45, khi Nguyễn Đức Hoàng Minh bị trọng tài Hàn Quốc Chae Sanghyeop rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu.

Từ thời điểm này, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ, lấn át Thể Công với các tình huống tổ chức tấn công sắc bén. Phút 52, Dụng Quang Nho tranh chấp mạnh mẽ, đoạt bóng từ chân đối phương trước khi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Việt.

Thể Công và Ninh Bình cầm chân nhau để Công an Hà Nội bứt tốc về đích

Trong khoảng thời gian gần cuối trận, Thể Công Viettel chủ động co cụm phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số. Các học trò ông Popov đã kiên cường hoàn thành mục tiêu trong ngày thiếu vắng HLV trưởng trong cabin chỉ đạo vì án phạt.

Trận hòa trên sân nhà Hàng Đẫy khiến khoảng cách điểm giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội gia tăng lên con số 11. Trong khi đó, Ninh Bình chính thức bật khỏi tốp 3 vì kém Hà Nội FC đến 2 điểm sau 21 vòng đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



