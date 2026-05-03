Thể thao

Cầu thủ dân tộc Chăm tạo "siêu phẩm" giúp Ninh Bình chia điểm với Thể Công

Tường Phước

(NLĐO) - Bàn gỡ của Dụng Quang Nho ở phút 52 giúp Ninh Bình FC ấn định kết quả hòa 1-1 với chủ nhà Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 3-5

Thể Công Viettel quyết tâm giành chiến thắng khi tiếp đón Ninh Bình trong trận đấu mang tính chất "chung kết sớm" hòng rút ngắn khoảng cách điểm với đội đầu bảng Công an Hà Nội. Đội bóng áo lính nhanh chóng có lợi thế dẫn bàn khi được hưởng phạt đền ở phút 30.

Thể Công (1-1) Ninh Bình - Clip: FPT Play

Cú dứt điểm trên chấm 11m của Lucao không thành công song Văn Khang đã nhanh chân xuất hiện và đệm bóng vào lưới trống, giúp Thể Công mở tỉ số trận đấu. Đang chiếm nhiều lợi thế, đội chủ nhà phải chơi thiếu người từ phút 45, khi Nguyễn Đức Hoàng Minh bị trọng tài Hàn Quốc Chae Sanghyeop rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu.

Từ thời điểm này, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ, lấn át Thể Công với các tình huống tổ chức tấn công sắc bén. Phút 52, Dụng Quang Nho tranh chấp mạnh mẽ, đoạt bóng từ chân đối phương trước khi tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Việt.

Thể Công và Ninh Bình cầm chân nhau để Công an Hà Nội bứt tốc về đích

Trong khoảng thời gian gần cuối trận, Thể Công Viettel chủ động co cụm phòng thủ hòng bảo toàn tỉ số. Các học trò ông Popov đã kiên cường hoàn thành mục tiêu trong ngày thiếu vắng HLV trưởng trong cabin chỉ đạo vì án phạt.

Trận hòa trên sân nhà Hàng Đẫy khiến khoảng cách điểm giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội gia tăng lên con số 11. Trong khi đó, Ninh Bình chính thức bật khỏi tốp 3 vì kém Hà Nội FC đến 2 điểm sau 21 vòng đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng sau chiến thắng trên sân Vinh

(NLĐO) - Vượt qua chủ nhà Sông Lam Nghệ An với tỉ số 1-0 ở vòng 21 V-League 2025-2026 tối 3-5, CLB Hoàng Anh Gia Lai tiến gần tấm vé trụ hạng

Ninh Bình FC hụt hơi đua về đích V-League

Thất bại 2-3 trước Hà Nội FC ở vòng 20 V-League khiến CLB Ninh Bình gần như tan vỡ giấc mơ vô địch, đối mặt nguy cơ văng khỏi tốp 3 cuối mùa

Clip Lê Văn Thuận tiếp tục ghi bàn giúp Ninh Bình FC thắng trận

(NLĐO) - Ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trước PVF-CAND ở vòng 19 V-League 2025-2026 tối 18-4, Lê Văn Thuận có trận thứ 3 liên tiếp lập công cho Ninh Bình FC

