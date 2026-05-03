Hoàng Anh Gia Lai sắp trụ hạng sau chiến thắng trên sân Vinh

Hoàng Anh Gia Lai tiến gần tấm vé trụ hạng

Hoàng Anh Gia Lai hành quân đến sân Vinh cùng mục tiêu có điểm để cải thiện vị thứ trên bảng xếp hạng. May mắn đã giúp đội bóng nhà bầu Đức giành chiến thắng chung cuộc trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Triển khai lối chơi chủ động phòng ngự, Hoàng Anh Gia Lai nhường quyền kiểm soát bóng cho Sông Lamm Nghệ An. Trong thế co cụm chống trả các đợt tấn công đa dạng, đội bóng phố núi chỉ có thể tung ra 6 cú dứt điểm, ít hơn gần gấp 3 lần so với đối phương.

Các chân sút Sông Lam Nghệ An quá "vô duyên" trước khung thành Hoàng Anh Gia Lai

Bên cạnh phản xạ cứu thua xuất sắc của thủ thành Trung Kiên và hàng hậu vệ, Hoàng Anh Gia Lai còn gặp may mắn khi các chân sút Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn "ngon ăn". Phút 58, Junior Elisio lập công mang về chiến thắng 1-0 cho đoàn quân HLV Lê Quang Trãi.



"Toàn đội đã thi đấu kiên cường và cũng khá may mắn để có được chiến thắng chung cuộc ngày hôm nay. Đây là thành quả của một tập thể đoàn kết, luôn thi đấu với tinh thần tập trung cao độ. Trận thắng này cũng sẽ giúp chúng tôi có thêm động lực hướng đến mục tiêu trụ hạng V-League" - thủ thành Trung Kiên chia sẻ.

Trung Kiên đóng vai "người hùng" giúp Hoàng Anh Gia Lai giữ sạch lưới ở sân Vinh

Với 22 điểm sau 21 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai tạm vươn lên vị trí thứ 10 bảng xếp hạng, hơn hai đội cuối bảng đến 8 điểm. Trong khi đó, dù thua trận nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tạo khoảng cách an toàn so với nhóm cuối, tiếp tục nằm trong tốp 8 bảng xếp hạng với 24 điểm.