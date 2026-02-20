Cầu thủ nhập tịch “lậu” của tuyển Malaysia không được ra sân đấu Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), cơ quan này đã làm việc với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) để làm rõ tình trạng pháp lý của 7 cái tên liên quan đến vụ nhập tịch trái phép của bóng đá Malaysia.

Tính đến thời điểm hiện tại, họ chưa được phép trở lại đội tuyển quốc gia trong khi chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào ngày 26-2 tới.

7 cầu thủ nhập tịch “lậu” không được ra sân cho đội tuyển quốc gia Malaysia (Ảnh: New Straits Times)

Ông Seri Windsor John Paul, Tổng Thư ký của AFC, phát biểu: "Chúng tôi đã trao đổi với FIFA để biết được đầy đủ chi tiết. Và FIFA đã trả lời rằng 7 cầu thủ này không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia".

Điều này đồng nghĩa nhóm cầu thủ nhập tịch "lậu" gần như không thể góp mặt ở trận đấu gặp Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 3.

Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với các cầu thủ nêu trên. Bên cạnh tiền phạt, cả 7 cái tên bao gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces, Jon Irazabal và Hector Hevel sẽ bị treo giò trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp đơn lên CAS, tổ chức này đã chấp thuận cho tạm hoãn thi hành án trong thời gian xem xét kháng cáo. Cũng vì vậy, các cầu thủ được phép trở lại thi đấu cho CLB chủ quản.

Hiện tại, Figueiredo, Irazabal và Hevel đang khoác áo CLB Johor DT tại Malaysia. Trong khi đó, Machuca ra sân trở lại cho Vélez Sarsfield (Argentina), Holgado vừa chuyển sang chơi bóng tại Chile, còn Palmero và Garces đang thi đấu ở Tây Ban Nha.

Phán quyết của CAS có thể chấm dứt tham vọng của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF)

Từ góc độ pháp lý, giới chuyên môn nhận định cơ hội đảo ngược hoàn toàn quyết định của FIFA là không cao.

Theo báo cáo thường niên về CAS năm 2025, có đến 59 trong tổng số 73 vụ kháng cáo (chiếm 81%) mà CAS quyết định giữ nguyên án phạt của FIFA.

Chính ông John Paul cũng cho biết thêm, nỗ lực của FAM chỉ nhằm xin giảm án cho các cầu thủ chứ khó có thể lật ngược phán quyết.

Nếu Malaysia thua kiện, "Harimau Malaya" nhiều khả năng bị xử thua 0-3 các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thẳng tiến đến Ả Rập Saudi vào đầu năm sau bất chấp kết quả cuộc chạm trán vào ngày 31-3.



