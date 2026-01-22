AFC cảnh báo FAM về kế hoạch "rút lui chiến lược"

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John cho biết AFC chỉ đưa ra các phương án để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cân nhắc, quyết định hoàn toàn thuộc về phía Malaysia. Ông nhấn mạnh việc từ chức hàng loạt sẽ không có ý nghĩa nếu không gắn liền với cải cách cơ cấu sâu rộng.

“Từ chức chỉ mang tính hình thức thì thà không từ chức. Họ cần thực hiện những cải cách đó như một phần của quá trình từ chức và bầu cử", ông Windsor nói, đồng thời cho rằng trách nhiệm thực sự chỉ có thể đạt được thông qua rà soát điều lệ, kiểm tra chính sách và tiến hành kiểm toán toàn diện bộ máy quản lý.

Theo AFC, từ chức và cải cách phải đi cùng nhau như một gói tổng thể, bao gồm cả tiến trình bầu cử. Nếu xử lý không đúng hướng, FAM có nguy cơ đối mặt với biện pháp can thiệp từ FIFA, thậm chí là án đình chỉ.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor John giáng đòn nặng vào quyết định của FAM

Ông Windsor cho biết FAM đang đứng trước hai lựa chọn: chủ động tự cải tổ hoặc để FIFA lập Ủy ban Bình thường hóa. Mọi diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cuộc họp sắp tới của Ban chấp hành FAM. Nếu ban này không từ chức, toàn bộ các kế hoạch cải tổ sẽ không còn hiệu lực.

Trước đó, tờ New Straits Times đưa tin một số lãnh đạo cấp cao của FAM đã thống nhất nộp đơn từ chức nhằm tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ hoạt động, thông báo cụ thể sẽ được công bố vào ngày 28-1.