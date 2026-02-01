HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

CAS tạt gáo nước lạnh vào FAM, nhắc nhở các CLB chủ quản nhóm nhập tịch 'lậu'

Quốc An

(NLĐO) - CAS vừa nhắc khéo Malaysia về việc sử dụng nhóm nhập tịch lậu dù đã có phán quyết tạm hoãn án phạt của FIFA.

Tờ New Straits (Malaysia) cho biết Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vừa gửi thư nhắc nhở Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ tranh chấp tư cách thi đấu của một số cầu thủ.

Trưởng bộ phận truyền thông CAS, bà Vanessa Tracey, cho hay CAS đã đưa ra quyết định sơ bộ về việc đình chỉ thi đấu. Về mặt pháp lý, án phạt hiện được tạm hoãn cho đến khi có phán quyết cuối cùng.

Bà nhấn mạnh vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các CLB và đội tuyển sử dụng những cầu thủ này vẫn đối mặt rủi ro pháp lý nếu kết quả cuối cùng bất lợi.

img

Facundo Garces vừa trở lại thi đấu ở La Liga sau khi án phạt bị hoãn

"Trưởng bộ phận truyền thông của CAS, Vanessa Tracey cho biết đã có quyết định sơ bộ về việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Về mặt pháp lý, việc đình chỉ thi đấu bị tạm hoãn cho đến khi có quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, CAS nhấn mạnh rằng tranh chấp tư cách thi đấu của các cầu thủ vẫn chưa được giải quyết. Các CLB và tuyển quốc gia sử dụng họ sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý nếu quyết định cuối không có lợi cho họ" - NST đưa tin.

Động thái trên được xem như lời cảnh báo FAM “chớ vội mừng” khi đây chỉ mới là bước đầu trong quá trình kháng cáo.

Việc CAS đưa thông tin ra ánh sáng đối với truyền thông địa phương cho rằng "tín hiệu không tích cực" cho FAM.

Đây không chỉ là lời cảnh tỉnh với FAM, thậm chí là các CLB chủ quản của 7 cầu thủ này. 

Gần nhất, Facundo Garces đã ra sân cho Deportivo Alaves từ băng ghế dự bị trong hiệp hai trận thắng 2-1 trước Espanyol tại La Liga vào hôm qua. 

Ngoài ra, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal cũng ra sân góp phần giúp CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia thắng 3-0 ở Cúp CLB Đông Nam Á.

Tin liên quan

FAM từ chức: nước cờ tránh án phạt nặng cho bóng đá Malaysia?

FAM từ chức: nước cờ tránh án phạt nặng cho bóng đá Malaysia?

(NLĐO) - Toàn bộ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2025-2029 đã đồng loạt từ chức đúng thời điểm nhạy cảm nhất của bóng đá Malaysia.

AFC cảnh báo FAM về kế hoạch "rút lui chiến lược"

(NLĐO) - LĐBĐ châu Á (AFC) khẳng định việc Ban chấp hành FAM từ chức tập thể không xuất phát từ chỉ đạo hay khuyến nghị của AFC và chưa đủ tránh án phạt.

Ban chấp hành FAM thống nhất “rút lui chiến lược”, tránh án phạt FIFA

(NLĐO) - Ban chấp hành FAM thống nhất từ chức, một cuộc họp báo để thông báo về quá trình chuyển giao này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-1.

AFC CAS FAM FIFA
