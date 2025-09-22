Cấu trúc lạ hình sao mất cánh trùm lấy bầu trời Sao Thổ

Theo Sci-News, các quan sát ở bước sóng cận hồng ngoại của James Webb đã tiết lộ một cấu trúc lớn hình sao bị mất cánh trong tầng bình lưu của Sao Thổ, cũng như một loạt các đốm đen bí ẩn xếp thành chuỗi hạt trong tầng điện ly.

“Những đặc điểm này hoàn toàn không được mong đợi và hiện tại vẫn chưa có lời giải thích nào” - GS Tom Stallard từ Đại học Northumbria (Anh), đồng tác giả, cho biết.

Các cấu trúc kỳ lạ xuất hiện trong hình ảnh cận hồng ngoại chụp bầu trời Sao Thổ - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters, ở độ cao khoảng 600 km, tức thuộc tầng bình lưu của Sao Thổ, các tác giả đã phát hiện một cấu trúc giống như ngôi sao 6 cánh bị mất đi 2 cánh.

Cấu trúc này gồm một chóp tối trùm lên cực Bắc Sao Thổ và 4 cánh kéo dài về phía xích đạo.

Các nhà khoa học đã lập bản đồ cấu trúc này và phát hiện nó phủ lên gần như khớp với một cấu trúc nổi tiếng trước đó là đám mây bão hình lục giác của Sao Thổ: Đỉnh của 4 cánh trong cấu trúc hình sao dường như nằm ngay phía trên các đỉnh của hình lục giác.

Trong khi đó, ở độ cao 1.100 km - thuộc tầng điện ly - là các đốm đen xếp thành chuỗi hạt kỳ lạ, nổi bật giữa quầng cực quang sáng.

Theo GS Stallard, các hạt tối này có thể là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa từ quyển của Sao Thổ và bầu khí quyển quay của nó, có khả năng cung cấp những hiểu biết mới về quá trình trao đổi năng lượng thúc đẩy cực quang của Sao Thổ.

Trong khi đó, cấu trúc hình ngôi sao mất cánh khổng lồ phía dưới cho thấy các quá trình khí quyển chưa từng được biết đến trước đây diễn ra trong tầng bình lưu của Sao Thổ.

“Thật kỳ lạ, những hạt tối nhất trong tầng điện ly dường như xếp thẳng hàng với nhánh sao mạnh nhất trong tầng bình lưu, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ liệu chúng có thực sự liên kết với nhau hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên” - GS Stallard cho biết thêm.