HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Hy vọng sự sống từ hành tinh có thể tồn tại tầng ozone như Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Một tầng ozone theo mùa có thể tồn tại trên hành tinh láng giềng của Trái Đất nhờ xoáy cực.

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Kevin Olsen từ Đại học Oxford (Anh) đã có khám phá chấn động: Xoáy cực Bắc trên Sao Hỏa đã giúp hành tinh này tồn tại một tầng ozone theo mùa.

Công trình có sự tham gia của các cộng sự từ Đại học Mở (Anh), Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), Phòng thí nghiệm Khí quyển, môi trường và quan sát không gian (LATMOS - Pháp) và Phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA.

Hy vọng sự sống từ hành tinh có thể có tầng ozone như Trái Đất - Ảnh 1.

Xoáy cực Bắc trên hành tinh láng giềng có thể tạo điều kiện cho một tầng ozone tồn tại theo mùa - Ảnh đồ họa: ESA/DLR/FU Berlin/NASA/MGS/MOLA Science Team

Trình bày tại một hội nghị khoa học vừa được tổ chức ở Phần Lan, nhóm tác giả giải thích rằng xoáy cực là kết quả của các mùa trên Sao Hỏa, xảy ra do trục của hành tinh này nghiêng một góc 25,2 độ.

Xoáy cực là một hiện tượng tự nhiên cũng có ở Trái Đất, do sự khác biệt nhiệt độ giữa vùng cực lạnh giá và các vĩ độ ấm hơn. Nó hình thành và mạnh nhất vào mùa đông, khi không khí ở vùng cực trở nên lạnh và nặng, tạo ra một vùng áp suất thấp khổng lồ.

Theo nghiên cứu mới, ở hành tinh láng giềng, bầu khí quyển bên trong xoáy cực - từ gần bề mặt đến độ cao khoảng 30 km - có nhiệt độ lạnh hơn khoảng 40 độ C so với bên ngoài xoáy cực.

Thông thường, ozone bị phá hủy bởi các phân tử tạo ra từ hơi nước dưới tác động của tia cực tím.

Tuy nhiên, bên trong xoáy cực, nhiệt độ cực lạnh khiến ozone không còn bị phá hủy nữa mà tích tụ lại, tạo nên một tầng ozone tồn tại ít nhất trong mùa mà xoáy cực tồn tại.

Ozone là một loại khí rất quan trọng trên Sao Hỏa. Nó là một dạng oxy phản ứng rất mạnh và cho chúng ta biết phản ứng hóa học diễn ra trong khí quyển nhanh như thế nào.

“Bằng cách hiểu được lượng ozone và mức độ biến đổi của nó, chúng ta biết nhiều hơn về cách bầu khí quyển thay đổi theo thời gian, và thậm chí cả việc liệu Sao Hỏa có từng có tầng ozone bảo vệ như trên Trái Đất hay không” - TS Olsen nói.

Điều này đặc biệt quan trọng bởi tầng ozone là chiếc áo giáp bảo vệ sự sống trên mặt đất khỏi các tác động có hại từ bức xạ cực tím của Mặt Trời.

Vì vậy, nếu có tầng ozone, cơ hội để sự sống tồn tại trên một hành tinh sẽ được nâng lên đáng kể.

Để có câu trả lời rõ ràng hơn, chúng ta sẽ phải kỳ vọng vào các phát hiện tiếp theo từ dàn tàu quỹ đạo, robot mặt đất đang thám hiểm Sao Hỏa. Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cũng dự định tung thêm chiến binh mới là xe tự hành Rosalind Franklin, đang được lên kế hoạch phóng vào năm 2028.

Tin liên quan

Thông điệp ẩn 1.300 năm tuổi trên bàn thờ Maya viết gì?

Thông điệp ẩn 1.300 năm tuổi trên bàn thờ Maya viết gì?

(NLĐO) - Sau gần 200 năm kể từ khi được phát hiện, thông điệp từ 4 bức phù điêu quanh bàn thờ đá Altar Q của người Maya đã được hé lộ.

Quái vật "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi

(NLĐO) - Mẫu vật cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của dòng dõi quái vật cổ đại Pachycephalosauria vừa được khai quật ở Mông Cổ.

NASA xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời

(NLĐO) - Trong hơn 6.000 ngoại hành tinh đã được xác nhận có nhiều hành tinh giống Trái Đất và sẽ là mục tiêu của Đài quan sát Thế giới có thể sống được.

Sao Hỏa Hành tinh hành tinh láng giềng tầng ozone Trái Đất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo