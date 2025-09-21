Vật thể bị cho là “của người ngoài hành tinh” phát sáng kỳ lạ

3I/ATLAS là vật thể xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời thứ 3 mà các nhà khoa học phát hiện được và được mô tả là kỳ lạ nhất.

Hầu hết giới khoa học cho rằng 3I/ATLAS là một kiểu sao chổi khác thường. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó không phải vật thể tự nhiên. GS Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ), khẳng định đó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Bất kể là gì, 3I/ATLAS vừa tiếp tục làm giới khoa học bối rối bởi hình ảnh kỳ lạ được chụp vào "đêm trăng máu" vừa qua.

Ảnh đồ họa về vật thể bí ẩn 3I/ATLAS, đang phát ra ánh sáng chuyển dần sang màu xanh lá cây - Ảnh: SPACE.COM

Theo Science Alert, hình ảnh do các nhiếp ảnh gia thiên văn Gerald Rhemann và Michael Jäger đến từ Namibia chụp được vừa công bố, cho thấy 3I/ATLAS đang chuyển dần sang màu xanh lá cây.

Điều đó không có gì lạ đối với một sao chổi. Nhiều sao chổi trong Hệ Mặt Trời phát ra ánh sáng xanh lá cây khi chúng nóng lên đủ để bốc hơi. Nhưng với vật thể này thì rất bất thường.

Các dữ liệu trước đó về 3I/ATLAS phát hiện nó thiếu đi một thứ mà các sao chổi cần có để tạo ra ánh sáng màu xanh lá cây: Dicarbon (C 2 ).



Việc nó phát sáng kiểu này chỉ có 2 khả năng: Một là dicarbon vẫn ở đó nhưng không bị phát hiện. Hoặc có một phân tử khác chịu trách nhiệm cho việc phát sáng màu xanh lục.

Dù là theo kịch bản nào, hiện tượng này đều cho thấy rằng tính chất hóa học của 3I/ATLAS vẫn còn một số bí mật chưa được tiết lộ.

Từ các quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb trước đó, các nhà khoa học biết rằng 3I/ATLAS có thành phần hóa học đặc biệt với tỉ lệ carbon dioxide cao hơn bình thường, có cả sự hiện diện của niken và xyanua.

Tuy nhiên, những chất này thường không khiến sao chổi phát ra huỳnh quang màu xanh lá cây.

Vấn đề thậm chí còn nan giải hơn: Theo một nghiên cứu do nhà thiên văn học Luis Salazar Manzano thuộc Đại học Michigan ở Ann Arbor (Mỹ) dẫn đầu, việc phát hiện sớm xyanua đồng nghĩa với sự suy giảm mạnh mẽ các phân tử chuỗi cacbon - bao gồm cả C 2 và C 3 .

Các nhà khoa học chỉ có thể kỳ vọng thu thập đủ dữ liệu để giải quyết bí ẩn về sao chổi này - nếu thực sự là sao chổi - khi nó lướt qua gần Trái Đất nhất vào tháng 12.