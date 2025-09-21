Vật thể bị cho là “của người ngoài hành tinh” phát sáng kỳ lạ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vật thể bị cho là “của người ngoài hành tinh” phát sáng kỳ lạ

Anh Thư

(NLĐO) - Trạng thái của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS khi xuất hiện giữa "đêm trăng máu" tiếp tục khiến các nhà khoa học bối rối.

3I/ATLAS là vật thể xâm nhập từ ngoài hệ Mặt Trời thứ 3 mà các nhà khoa học phát hiện được và được mô tả là kỳ lạ nhất.

Hầu hết giới khoa học cho rằng 3I/ATLAS là một kiểu sao chổi khác thường. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nó không phải vật thể tự nhiên. GS Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian (Mỹ), khẳng định đó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Bất kể là gì, 3I/ATLAS vừa tiếp tục làm giới khoa học bối rối bởi hình ảnh kỳ lạ được chụp vào "đêm trăng máu" vừa qua.

Vật thể bị cho là “của người ngoài hành tinh” đổi màu kỳ lạ - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa về vật thể bí ẩn 3I/ATLAS, đang phát ra ánh sáng chuyển dần sang màu xanh lá cây - Ảnh: SPACE.COM

Theo Science Alert, hình ảnh do các nhiếp ảnh gia thiên văn Gerald Rhemann và Michael Jäger đến từ Namibia chụp được vừa công bố, cho thấy 3I/ATLAS đang chuyển dần sang màu xanh lá cây.

Điều đó không có gì lạ đối với một sao chổi. Nhiều sao chổi trong Hệ Mặt Trời phát ra ánh sáng xanh lá cây khi chúng nóng lên đủ để bốc hơi. Nhưng với vật thể này thì rất bất thường.

Các dữ liệu trước đó về 3I/ATLAS phát hiện nó thiếu đi một thứ mà các sao chổi cần có để tạo ra ánh sáng màu xanh lá cây: Dicarbon (C 2 ).

Việc nó phát sáng kiểu này chỉ có 2 khả năng: Một là dicarbon vẫn ở đó nhưng không bị phát hiện. Hoặc có một phân tử khác chịu trách nhiệm cho việc phát sáng màu xanh lục.

Dù là theo kịch bản nào, hiện tượng này đều cho thấy rằng tính chất hóa học của 3I/ATLAS vẫn còn một số bí mật chưa được tiết lộ.

Từ các quan sát của kính viễn vọng không gian James Webb trước đó, các nhà khoa học biết rằng 3I/ATLAS có thành phần hóa học đặc biệt với tỉ lệ carbon dioxide cao hơn bình thường, có cả sự hiện diện của niken và xyanua.

Tuy nhiên, những chất này thường không khiến sao chổi phát ra huỳnh quang màu xanh lá cây.

Vấn đề thậm chí còn nan giải hơn: Theo một nghiên cứu do nhà thiên văn học Luis Salazar Manzano thuộc Đại học Michigan ở Ann Arbor (Mỹ) dẫn đầu, việc phát hiện sớm xyanua đồng nghĩa với sự suy giảm mạnh mẽ các phân tử chuỗi cacbon - bao gồm cả C 2 và C 3 .

Các nhà khoa học chỉ có thể kỳ vọng thu thập đủ dữ liệu để giải quyết bí ẩn về sao chổi này - nếu thực sự là sao chổi - khi nó lướt qua gần Trái Đất nhất vào tháng 12.

Tin liên quan

Thông điệp ẩn 1.300 năm tuổi trên bàn thờ Maya viết gì?

Thông điệp ẩn 1.300 năm tuổi trên bàn thờ Maya viết gì?

(NLĐO) - Sau gần 200 năm kể từ khi được phát hiện, thông điệp từ 4 bức phù điêu quanh bàn thờ đá Altar Q của người Maya đã được hé lộ.

NASA xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời

(NLĐO) - Trong hơn 6.000 ngoại hành tinh đã được xác nhận có nhiều hành tinh giống Trái Đất và sẽ là mục tiêu của Đài quan sát Thế giới có thể sống được.

Quái vật "có một không hai" lộ diện giữa sa mạc Gobi

(NLĐO) - Mẫu vật cổ nhất và hoàn chỉnh nhất của dòng dõi quái vật cổ đại Pachycephalosauria vừa được khai quật ở Mông Cổ.

vật thể tàu vũ trụ ngoài hành tinh vật thể liên sao sao chổi liên sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo