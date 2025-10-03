HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cầu vượt 6,6 km sẽ thay đổi diện mạo khu Nam TP HCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt dài 6,6 km trên trục Bắc – Nam, kỳ vọng hình thành trục giao thông nhanh, kết nối liên vùng.

UBND TP HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế cho cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt thuộc dự án thành phần 2: Nâng cấp đường trục Bắc – Nam (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành). Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công – tư (BOT), kỳ vọng tạo ra diện mạo hạ tầng giao thông hiện đại cho khu Nam thành phố.

Cầu vượt 6,6 km sẽ thay đổi diện mạo khu Nam TP HCM - Ảnh 1.

TP HCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu vượt dài 6,6 km trên trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành)

Chỉ phục vụ phương tiện cơ giới 4 bánh trở lên

Hạng mục thi tuyển tập trung vào tuyến cầu vượt chính dài 6,62 km. Công trình được thiết kế chạy giữa trục Bắc – Nam, hoàn toàn tách biệt với đường song hành dân sinh bên dưới. Cầu dự kiến có mặt cắt ngang 18,5 m, bố trí 4 làn xe ô tô (hai làn mỗi chiều), tốc độ thiết kế 80 km/giờ, chỉ phục vụ phương tiện cơ giới bốn bánh trở lên, không tổ chức làn xe máy hoặc xe thô sơ.

Các điểm lên xuống bố trí tại ba vị trí quan trọng: khu vực cầu Rạch Đĩa, cầu cạn gần nút giao Nguyễn Văn Tạo và đoạn giữa tuyến (gần nút nối kho B). Tất cả các nhánh nhập, tách đều kết nối trực tiếp vào hệ thống đường song hành hai bên, qua đó tiếp nhận lưu lượng từ cầu vượt, phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh, xe địa phương, cũng như đảm bảo kết nối đến khu công nghiệp và khu dân cư trong khu vực. Nhờ đó, lưu lượng trên cầu vượt được duy trì thông suốt, hạn chế áp lực từ giao thông hỗn hợp bên dưới.

Nguyên tắc vận hành của cầu vượt là duy trì tốc độ cao, lưu thông liên tục, không bị ảnh hưởng bởi giao cắt ngang hoặc tình trạng dừng đỗ. Số lượng điểm lên xuống được khống chế ở mức tối thiểu, chỉ xuất hiện tại các nút giao lớn hoặc vị trí chiến lược, nhằm giữ đúng chức năng của một trục vận tải nhanh, bền vững và lâu dài cho đô thị.

Tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi kiến trúc lên tới 300 triệu đồng, trong đó giải nhất 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng và giải ba 50 triệu đồng. Thời gian thi tuyển dự kiến kéo dài khoảng 65 ngày kể từ khi kế hoạch được phê duyệt, thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị thiết kế, tư vấn trong và ngoài nước.

Toàn bộ dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam có tổng mức đầu tư gần 9.894 tỉ đồng. TP HCM dự kiến lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng trong quý IV-2025, tiến hành giải phóng mặt bằng từ cuối năm 2025 đến quý III-2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ hình thành một trục giao thông nhanh, xuyên suốt, nối liền khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị Nam Sài Gòn và đô thị – cảng Hiệp Phước. Đây cũng là tuyến hướng tâm chiến lược, kết nối trực tiếp với Vành đai 2, cao tốc Bến Lức – Long Thành (Vành đai 3) và tương lai là Vành đai 4. Nhờ đó, hệ thống giao thông của TP HCM không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nội đô mà còn mở rộng kết nối liên vùng với miền Đông, miền Tây Nam Bộ, các cảng biển và sân bay quốc tế Long Thành.

