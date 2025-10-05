HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá lấy cảm hứng từ "mái tóc huyền thoại" của chị Sứ

DUY NHÂN

(NLĐO)- Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá lấy cảm hứng từ "Mái tóc huyền thoại" của chị Sứ khi hoàn thành sẽ trở thành biểu tượng mới của vùng ven biển Tây

Vẻ đẹp của cầu vượt biển vịnh Rạch Giá qua mô phỏng

Công trình cầu vượt biển vịnh Rạch Giá dài 2,8 km với 6 làn xe, thuộc tuyến kết nối 2 tỉnh An Giang - Cà Mau, có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỉ đồng và dự kiến sẽ hoàn thành trong 1080 ngày vào năm 2028.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá sẽ là biểu tượng mới của bên bờ biển Tây - Ảnh 1.

Vị trí công trình cầu vượt biển vịnh Rạch Giá

Thiết kế cầu có tên là "Mái tóc huyền thoại", lấy nguồn cảm hứng từ hình ảnh mái tóc của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Thị Ràng (chị Sứ).

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá sẽ là biểu tượng mới của bên bờ biển Tây - Ảnh 2.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá sẽ là biểu tượng mới của bên bờ biển Tây - Ảnh 3.

Thiết kế cầu vượt biển vịnh Rạch Giá lấy cảm hứng từ "mái tóc huyền thoại" của nữ Anh hùng Phan Thị Ràng

Theo mô phỏng, hình ảnh cây cầu với đường cong mềm mại nhưng vững chắc, phản chiếu trên mặt nước và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Điều này không chỉ tạo nên một công trình kiến trúc đẹp, mà còn có ý nghĩa sâu sắc về lịch sử và văn hóa của vùng đất anh hùng.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá sẽ là biểu tượng mới của bên bờ biển Tây - Ảnh 4.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá kết nối vùng ven biển Tây thuộc tỉnh An Giang và Cà Mau

Công trình có điểm đầu tại xã Tây Yên, điểm cuối tại nút giao đường 3 tháng 2 và đường Ngô Quang Hơn, phường Rạch Giá. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng mới của vùng ven biển Tây và phường đông dân nhất nước, đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những biểu tượng du lịch của An Giang.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá sẽ là biểu tượng mới của bên bờ biển Tây - Ảnh 5.

Cầu vượt biển vịnh Rạch Giá cùng tuyến đường ven biển kết nối liên vùng qua địa bàn phường Rạch Giá, xã Tây Yên, xã An Biên đến Cà Mau, sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế khu vực ven vịnh Rạch Giá cũng như ĐBSCL.


Cà Mau Rạch Giá cầu vượt biển An Giang
