Ông Nguyễn Tiến Hải được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ngày 3-10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.





Đại tướng Phan Văn Giang tham dự và chỉ đạo đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang gồm 16 người, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang gồm 66 người.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Tiến Hải được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang gồm: ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định đại biểu của Đảng bộ tỉnh An Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm 37 chính thức và 5 dự khuyết.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định việc thành lập Đảng bộ tỉnh An Giang trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ An Giang và Kiên Giang có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh An Giang bứt phá toàn diện trong giai đoạn tới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhận định đúng tình hình, xác định rõ lợi thế, lựa chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo. Trong đó, Đại tướng nhấn mạnh một trong những khâu đột phá quan trọng là phát triển kinh tế biển, đưa An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đặc biệt chú trọng phát triển đặc khu Phú Quốc theo cơ chế đặc thù, trở thành đầu tàu, lan tỏa phát triển sang các lĩnh vực khác. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và toàn thể Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang. Đồng thời cho biết sẽ báo cáo nội dung chỉ đạo của Đại tướng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới để cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.